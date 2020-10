葉劉《紐時》撰文：國安法後示威漸退　北京與泛民難達成任何妥協

行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀表示,自全國人大常委會在6月為香港制定《港區國安法》後,反政府示威活動的規模和頻率已逐漸減退,而有數名民主派領袖亦相繼宣布解散所屬政黨、退出政壇或離開香港,她指出,西方國家往往讚美這些人士是香港自由的捍衛者,但他們卻違反憲法,在港製造混亂及對內地的不滿,對香港造成了極大傷害。 葉劉在《紐約時報》中以《Hong Kong is China, Like it or not》(喜歡箕否,香港是中國的一部份)撰文,她認為,北京當局與香港民主陣營之間幾乎不可能達成任何妥協,無論是在選舉行政長官的權利或其他重大事項,她指出,從北京的角度來看,香港的民主發展只帶來了混亂,兩極分化和反中情緒。

葉劉淑儀表示,自全國人大常委會在6月為香港制定《港區國安法》後,反政府抗議活動的規模和頻率已逐漸減退。(資料圖片)

港府推遲立法會選舉一年是明智決定

葉劉在《紐約時報》中以《Hong Kong is China, Like it or not》撰文表示,美國政府早前對特首林鄭月娥及其他高級官員實施制裁,並撤銷香港與美國之間的特殊貿易地位,其後全國人大常委會決定現屆立法會議員延任一年,有關消息亦引起爭議,24名民主派立法會議員中,3人宣布辭職,而在民調中以微弱優勢支持延任下,幾乎所有議員都決定延任。

葉劉認為,港府將選舉推遲整整一年,是一個明智的決定,在第四波新冠肺炎疫情可能會在今年秋天或冬天來臨下,政府早前舉行了全民檢測計劃,希望將預計將在一天之內進行投票的近450萬選民健康風險降至最低,結果在為期兩周的測試結束時,政府已對178萬市民進行篩查,佔人口約24%,她強調大規模全民測試是負責任的事情。

訂立《港區國安法》為挽救一國兩制

對於12港人正被內地扣押一事,葉劉認為,港政府無權要求任何其他司法管轄區不根據自己的法律處理事件,又認為北京當局與香港民主陣營之間幾乎不可能達成任何妥協,無論是在選舉行政長官的權利或其他重大事項,她指出,從北京的角度來看,香港的民主發展只帶來了混亂,兩極分化和反中情緒。

葉劉表示,根據《基本法》,香港是一個享有高度自治的特別行政區,從定義上來說,意味著並不等於完全自治,她強調,任何企圖使香港成為事實上的獨立政治實體,或試圖令香港擺脫北京的控制,都是對中國主權的根本挑戰。她指出,不管喜歡與否,香港是中國的一部分,而鑑於兩者之間的巨大差距,以及香港對大陸的經濟依賴性日益增強,香港無可避免地要與中國逐步融合,《港區國安法》的訂立是確保香港不對中國構成危險,並挽救一國兩制。