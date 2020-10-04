政壇諸事町｜梁振英續狙擊楊潤雄：有官員當習主席的說話耳邊風！

全國政協副主席、前特首梁振英近日頻頻出文，要求教育局公開被裁定專業操守失當的教師及學校名稱等資料，他成立的「803基金有限公司」近日更就此提出司法覆核，教協亦表示考慮介入。 梁振英今日（4日）繼續在Facebook發文，將教師及教協，分別比喻為雙手紋青龍白虎的司機，與及「佗（陀）地工會」，強調不能讓教協「藉著收保護費繼續壯大」。 他又引述國家主席習近平3年前在香港發言時指「為官避事平生恥」，不點名批評「有些官員當耳邊風」，矛頭直指已被他多番批評的教育局局長楊潤雄。

梁振英以《耳邊風》為題撰文，起初先說了一個「寓言故事」，提到在雙黃線的路邊上落貨違例，但某司機左手紋青龍，右手紋白虎，凶神惡煞，即使每天在雙黃線上落貨，交通督導員巡邏時看見，仍因為知道這個司機太惡，而且可能有陀地包庇，因而不想惹事，不顧而去，「你好我好大家好又過了一天」。梁振英批評，這就是「為官避事」。

梁振英在facebook發文，將教師及教協分別比喻為雙手紋青龍白虎的司機，與及「佗（陀）地工會」，強調不能讓教協「藉著收保護費繼續壯大」。（facebook截圖）

楊潤雄昨稱交法庭處理

他批評教育局隱藏已經查明屬實、被警告和被譴責的老師和任教學校，態度一直「我按既有機制和程序辦事」，此外一個手指頭不動，「如果上法庭，法官判我要做，我就做，沒有人可以埋怨我。而且排得期來，有了判決，我已經退休。」

梁振英早前已多次批評教育局，要求他們公開有關教師及學校名稱。教育局局長楊潤雄昨日（3日）回應時表示，留意到有基金提出法律程序，要求教育局公開教師投訴個案，過去曾回答有關基金的律師信，相信對方不滿局方回應而展開法律程序。

被問到公開名單是否侵犯教師私隱，楊潤雄表示，教育局會根據現有程序處理投訴個案，若局方向教師發警告信，希望教師未來在校方及局方幫助下改善，認為應該給予教師機會做好工作。