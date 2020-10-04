十一遊行｜郭家麒斥「綠色物體」走狗　警方譴責惡意抹黑煽動仇恨

公民黨立法會議員郭家麒於國慶日當晚（10月1日）於社交網帖文，批評警方為「綠色物體」、「甘心作為殘暴政權的走狗」。警方今日（10月4日）於社交網回應，嚴厲譴責郭家麒「惡意抹黑煽動仇恨」。

▼郭家麒與警方口水戰▼

10月1日有市民響應網上號召，於銅鑼灣一帶聚集示威，多區共有至少86人被捕、20人遭票控。當日警方執法過程中，在紅磡過海隧道、城門隧道設置路障截查，亦曾於獅子山公園出入口拉起封鎖線。

郭家麒於當日晚上7時許，於facebook上載一張相信是直播片段的截圖，圖中有多名綠衫防暴警察。郭家麒寫道：「一堆綠色物體，甘心作為殘暴政權的走狗，打壓的都是香港人。可能是學歷不高，水平不足，卻有高薪厚祿。能夠吸引到這堆人死心塌地作奴隸。但這樣便成為高壓獨裁統治者的一個工具，出賣了自己的靈魂，這樣值得嗎？」

警方今日下午於社交網發帖，譴責郭家麒「惡意抹黑煽動仇恨」。警方指「醫者仁心」，郭身為醫生理應明白遭受惡意中傷、誣告及侮辱自身專業的感受，批評郭「為求政治目的不擇手段，肆意貶毀警員，實有違有德者及公職人員應有的道德操守，與醫者應有的高尚品格背道而馳，著實令人遺憾。」

警方又稱，自去年6月以來，警務人員一方面要應付真槍實彈、土製炸彈和汽油彈等致命武器的威脅，另一方面要面對惡意中傷、羞辱和起底。然而，警隊上下從未忘記初心和天職，一直堅守崗位，日以繼夜守護香港，以保護市民為己任。「經歷過去一年多的社會創傷和反覆的疫情，香港現在需要的不是政治掛帥的人身攻擊，而是需要團結一致，同心同德重建家園。面對惡意中傷、羞辱和抹黑，警隊無畏無懼，會一如既往肩負守護香港的重任。」

警方於帖文加上「#別讓政治凌駕良知」、「#醫者不需政治紅利」、「#奉勸切忌才大於德」、「#停止抹黑中傷警隊」等標籤，並將帖文留言在郭家麒帖文下方。警方回應後，有大批親建制網民湧入帖文「洗版」辱罵郭家麒及民主派。