陳同佳案｜蘇貞昌促港府「好好的談」　不容陳同佳赴台「自由行」

港府與台灣陸委會就陳同佳擬赴台自首一事的爭拗愈演愈烈。陸委會稱，刑事警察局跟香港警務處已就案件建立一個「單一聯繫窗口」，批評港府在協助陳赴台一事無所作為，但本港保安局否認有所謂「窗口」，批評台方因政治考量，節外生枝，敦促台方實事求是，不要再作政治炒作。 台灣行政院長蘇貞昌今天（5日）接受訪問指出，台方不會容許一個殺人犯自由來去，故香港政府「用不著推來推去」，強調台灣政府將會依法辦理一切事宜，又稱希望與港府「好好的談」。

+ 3 + 3 + 3

陳同佳台灣律師今與當局商討

蘇貞昌今天出席活動時表示，若香港人在台灣殺香港人，但疑犯在香港，香港就好好辦案，若要台灣向港府提供資料，台灣就會向港府提供；如果陳同佳要來台灣投案，「香港有政府、台灣有政府，就好好的談」。

蘇貞昌強調，陳同佳不可能來台「自由行」，「我們也不會容許一個殺人犯自由來去，所以香港政府用不著推來推去，我們政府一切會依法辦理。」

保安局昨天（4日）晚上接近深夜時份出稿反擊，反唇相譏地批評台方因政治考量，就陳赴台投案多次改變立場，設立限制，質疑台方是否真誠讓陳同佳赴台自首或投案。港府又重申並無與台方共同建立「其自稱的單一聯繫窗口」，轟台方所說「不符事實，混淆視聽」。

台灣殺人案疑犯陳同佳計劃本月內赴台自首，其台灣代表律師今日（5日）與當局商討安排。協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴表示，陳委託「理律法律事務所」辦理案件。