陳同佳案．拆局｜台堅持「單一窗口」處理　背後牽涉兩大政治考量

台灣殺人案疑犯陳同佳擬本月內赴台自首，事件引起台灣陸委會和香港保安局連日駁火，台方稱刑事警察局跟香港警務處已就案件建立「單一聯繫窗口」，惟港府隨即否認，更批台方作政治考量，節外生枝。台灣行政院長蘇貞昌今（5日）直指，台方不會容許一個殺人犯自由來去，「香港有政府、台灣有政府，就好好的談。」 政界中人指，台方堅持透過「單一聯繫窗口」處理案件，目的是希望將事件提升至「政府對政府」的層次，彰顯台灣地位，因此堅拒以民間方式解決，令人質疑台灣是否有心讓陳同佳來台。 全國港澳研究會副會長劉兆佳指，台方提出「單一窗口聯繫」方式，因台灣希望被視為一個國家去處理事件，惟現時台港關係惡劣，在這環境下，台、港政府要合作處理好陳同佳一案的難度甚大，相信台灣定會為難港府。

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陳同佳成「自由人」 港府無權插手

陳同佳出獄近一年仍未自首，他日前透過聖公會教省秘書長管浩鳴發放23秒錄音，表明自己將會盡快赴台自首。台灣陸委會回應指，刑事警察局跟香港警務處已就案件建立「單一聯繫窗口」，若陳同佳確定赴台可隨時聯絡當局，但保安局前日（3日）隨即否認有所謂「窗口」，只是台方單方面描述。

台、港連日來就有關安排各執一詞，台方昨日再指，就陳同佳案台方一直希望依法將殺人嫌疑犯繩之以法，亦多次說明台港警方於去年10月下旬已相互提供聯絡窗口，相關的資訊也經由台方刑事局透過香港警務處的管道通知陳同佳。

不過，台灣當局口中的「窗口」，其實只是一個聯絡人的電話號碼，並非兩地共同建立或認可的單位，港府根本不會透過這個「窗口」去做任何事，包括與台方商討自首安排、提交證供等。最重要的是，陳同佳在香港已是「自由人」，港府無任何法律基礎施加任何強制措施，確如林鄭所言「無咩可做」。

台灣行政院長蘇貞昌指，台方不會容許一個殺人犯自由來去，強調台灣政府將會依法辦理一切事宜，「香港有政府、台灣有政府，就好好的談。」（資料圖片）

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，現時台港關係惡劣，在這環境下台、港政府要合作處理好陳同佳一案難度甚大。（資料圖片/陳焯煇攝）

兩大考量：台冀提升至「國家」層次、處理不周或惹反彈

那麼，為何台方一直堅持要設立「單一聯繫窗口」，處理陳同佳案？政界中人分析，台灣希望將事件提升至台灣「政府對港政府」的層次，必須循官方途徑解決，故台方表明拒絕陳同佳以「自由行」方式赴台，目的是為彰顯台灣地位。其實，台方借「單一窗口」設置赴台關卡，去年10月陳同佳出獄時已上演過一次，只是想不到台灣大選完結後，仍是以政治掛帥。

全國港澳研究會副會長劉兆佳接受《香港01》查詢時表示，現時台灣以不積極態度處理陳同佳案件，可能因為陳的政治用途對台方來說已經用盡，若陳同佳赴台自首，台灣政府在處理事件上或會引起不滿，觸發政治爭議。

劉兆佳指，台方提出「單一聯繫窗口」方式處理，另一考量是台灣希望被視為一個國家去處理事件，惟現時「單一聯繫窗口」方式仍沒具體方案，港府是否同意只能拭目以待。他稱，現時台港關係惡劣，在這環境下，台、港政府要合作處理好陳同佳一案難度甚大，料台灣會為難香港政府。

有政府中人直言，現時港府「無嘢可以做」，因台、港兩地沒有司法互助協議，港府亦沒有法律基礎向台灣當局就陳同佳案提供證據，港府最多只能協助安排行程。