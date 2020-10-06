中央限制美國駐港領事活動　美方反對：限制對話對各方均有害

上年初，美國宣布限制中國外交官在美的工作活動後，中國外交部隨後提出反制措拖，對美國駐華使領館及其人員的活動採取對等限制，當中限制美國駐港外交官與本港政府官員、政黨人士和教育機構會面前，必須先獲中國外交部駐港特派員公署批准。 美國駐香港和澳門總領事館發聲明，反對中方施加新限制，指若北京限制中美對話，對各方也有害。聲明指出根據美國駐北京大使館收到的中國外交部外交說明，外交部所頒布的許可要求僅適用於駐港總領事，並不影響其他駐港的美國外交人員。

聲明提到，多年來中國政府一直對駐中國的美國外交官施加限制，包括阻止美國外交官舉辦文化活動、與官員會面，以及訪問大學校園，美方為回應中國對美國外交官的不合理和廣泛的限制，美國國務院不得不對在美國工作的中國外交官提出新要求。

對於中方的反制措施，以及有指中方指示香港政府不與美國外交官見面的報道，美方批評中國無視它對香港人民的承諾，對個人自由和外交規範，反映北京沒有履行一國兩制的承諾，指多年來中美之間的公開演講和思想自由交流，使香港受益匪淺，形容若北京限制對話，對各方也有害。

聲明指出根據美國駐北京大使館收到的中國外交部外交說明，外交部所頒布的許可要求僅適用於駐港總領事，並不影響其他美國外交人員。