美駐港領事反對中方限制活動　駐港公署斥顛倒是非　促美反躬自省

中國外交部早前對美國駐華使領館及其人員的活動採取限制，要求美國駐港外交官與本港政府官員、政黨人士和教育機構會面前，必須先獲中國外交部駐港特派員公署批准。美國駐香港和澳門總領事館今日（6日）發表聲明，反對中方施加新限制，又提到多年來中國政府一直對駐中國的美國外交官施加限制，包括阻止美國外交官舉辦文化活動、與官員會面，以及訪問大學校園。又批評中國港人個人自由和外交規範，反映北京沒有履行「一國兩制」的承諾。 外交部駐港公署晚上發聲明反駁稱，美駐港總領館「顛倒是非、倒打一耙」，惡意詆毀中方對包括美駐港總領館在內的美駐華使領館採取的正當、合理反制措施，對此表示堅決反對並予以強烈譴責。

美國駐香港和澳門總領事館發表聲明，反對中方施加新限制。（資料圖片／張浩維攝）

駐港公署發言人表示，根據《維也納外交關係公約》、《維也納領事關係公約》和《中美領事條約》有關規定，中美應為對方駐各自國家外交領事人員依法履職提供充分便利。中方一貫依法依規為美駐華使領館及其人員在華進行正常活動提供便利，但2019年10月以來，美方不顧中方堅決反對和嚴正交涉，多次出台針對中國駐美使領館及其人員在美正常履職的限制措施，這種蠻橫無理的行徑粗暴踐踏國際法和國際關係基本準則，嚴重干擾中美關係和兩國人民正常交往，與美方標榜的「開放自由理念」背道而馳。

發言人又指，中方採取的反制措施是對美方霸凌行徑的正當回擊，旨在敦促美方停止為雙方交流與合作設置障礙，與港人依法享有的各項權利和自由扯不上一點關係，堅決反對任何外部勢力打着所謂「人權、自由」的幌子從事損害中國主權安全、破壞香港繁榮穩定的行徑。

發言人再次敦促美方反躬自省，立即糾正錯誤，停止顛倒黑白、惡人先告狀的拙劣表演，停止抹黑和詆毀「一國兩制」，停止插手香港事務，撤銷限制中國駐美使領館及其人員活動的無理做法。