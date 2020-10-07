宣道教師遭釘牌　楊潤雄：總結經驗可探討設不同程度處罰機制選項

教育局以涉嫌嚴重專業失德、教材教案有計劃地散播「港獨」信息為由，於本年9月下旬取消九龍塘宣道小學一名教師的教師資格，為反修例風波以來首個被釘牌個案。對於有指，現時機制只有「釘牌」，懲罰過重，教育局局長楊潤雄接受電台訪問時表示，行政上可以予譴責或警告，現時處理多宗有關涉失德投訴，正總結經驗，認同可探討處罰機制是否可有更多不同程度的選項，「中間係咪可以多啲選擇，可以再諗諗。」 他又指，教材設計者責任重大，今次事件十分嚴重，涉事教師有不可推卸的責任。他並指若是講言論自由，香港有許多例子，質疑該名教師為何一定選取港獨、民族黨的材料，且有部分是要求小五學生對一些事件表態，近乎政治表態，非常不適宜。

楊潤雄指，局方曾要求校方做報告，其後就時間安排、材料選取等方面進行審視，認為是有心安排很多涉及港獨、民族黨的內容，他說，小學生正在建立對世界看法的階段，不適合小五學生，認為事態嚴重，不是一時失誤，裁定教師專業失德，取消註冊資格。楊潤雄未有回應涉事教師是否親自教學，或只是設計課程，認為作為設計者，有不可推卸責任。他強調涉事教師已兩次書面申訴，強調當局認真考慮後作決定，程序上無問題。

楊雄潤：學生不支持港獨並非重點 質疑為何要課堂表態



對於有接近被罰教師的消息人士指，局方調查時，曾向幾位學生查問，學生回應指課堂主題是「言論自由」，自己亦不支持港獨。楊潤雄回應指，局方有到學校調查，但未有證實是否曾見過學生，認為學生不支持港獨並非重點，因為學生可以收集不同資訊、受不同課程影響而得出有關結論，強調課程設計有問題，討論言論自由可引用其他例子，質疑為何要提及民族黨黨綱，在課堂上要學生表態，認為是政治表態。

開記者會因公眾關注事件

他表示，過往教育局都有取消教師註冊資格，惟因為教材編寫專業失德而被取消資格的是第一例，他指教育局常務秘書長有權利做取消資格的安排，是對涉事教師無信心，目的是保障學生的學習。至於開記者會，則是因為知道公眾關注，所以需要表達清楚，讓公眾明白事件並不是只涉及一張工作紙。

終身「釘牌」按現行條例 認同可探討處罰機制有更多選項

楊潤雄在另一個節目商台的《在晴朗的一天出發》上，被問到終身「釘牌」懲罰是否過重，及會否考慮有其他處罰選項等，楊潤雄表示，有關懲罰是按現行條例，教育局常任秘書長只能批准或取消教師資格，行政上可以予譴責或警告，現時處理多宗有關涉失德投訴，正總結經驗，認同可探討處罰機制是否可有更多不同程度的選項，「中間係咪可以多啲選擇，可以再諗諗。」

對於全國政協副主席、前行政長官梁振英不點名批評楊潤雄，並引用國家主席習近平訪港時的言論「為官避事平生恥」，楊潤雄指，留待社會大眾作判斷，強調當局依法辦事，公平公正，絕不退縮，亦認真處理每宗個案，強調要保障學生利益。