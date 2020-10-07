宣道教師遭終身釘牌　葉建源：極刑不合理　鄧飛：警告等不合適

教育局以涉嫌嚴重專業失德、教材教案有計劃地散播「港獨」信息為由，於本年9月下旬取消九龍塘宣道小學一名教師的教師資格，為反修例風波以來首個被釘牌個案。立法會教育局議員葉建源今日（7日）在港台節目《千禧年代》中表示對教育局處理十分失望，認為處理離譜，指是用極刑處理，且先前毫無預兆，質疑處理不合乎比例。 教聯會副主席鄧飛則表示，根據教育局的解釋，課程大部分涉及港獨的討論，且要求學生表態，指「如果咁都唔係宣揚，咁點先算係宣揚港獨？」他亦認為若選擇警告信等方式不合適，「講唔過」。

教育局局長楊潤雄10月6日證實該教師自九龍塘宣道小學，並強調該個案不單涉及一張工作紙。（盧翊銘攝）

葉建源質疑處理不合比例

葉建源質疑處理不合乎比例，認為應該視乎實際教學及對學生的影響去判斷。他說課堂上需要播放《鏗鏘集》和《頭條新聞》，不可能85分鐘都在講港獨。他舉例就像看電影一樣，要看劇本演繹，而不是導演本身的立場等。他強調應該有聆訊，讓涉事教師可以面對面解釋。

葉建源並表示，教育局是次的處理程序十分新鮮，指以往收到投訴，若是學校層面的問題會直接交予學校處理，而涉及到操守問題時，想要交給局方，局方回應都不積極。然而是次事件，儘管校方已經提交報告，教育局仍然要再做一次調查。他質疑事件是否可以由無教學經驗的教育局常務秘書長一人去判斷，認為程序不明確，教協會協助教師「打到底」。

他認為事件會令許多教師感受到風險，採取最安全的方法，即完全根據課本教學。他說教協不支持宣揚港獨，但認為討論議題沒有問題。

教聯會副主席鄧飛。（余俊亮攝）

鄧飛：如果咁都唔係宣揚，咁點先算係宣揚港獨？

教聯會副主席鄧飛則表示，教育局做了整個教學套，而不是單憑一張工作紙，確定該名教師是宣揚港獨，且要求學生表態，質疑「如果咁都唔係宣揚，咁點先算係宣揚港獨？」

至於是次的處理是否過重，鄧飛則表示若是出警告信並不合適，因為宣揚港獨、疆獨等分離主義議題是不可以接受，「起碼違反基本法。」更認為議題太深刻，不適宜小五學生身心發展。他又表示，若課程講解加入黑社會的理由、販毒吸毒的理由，會「亂晒籠」。他表示，若教協認為教育局是生安白造，可以走法律程序。

另外他認為，教育局應當將整個程序公布出來，具體教師名卻不是最重要的。他說，程序上亦並非外界所說完全由常務秘書長一人決定，而是由一般人研究出一個建議後由常務秘書長判斷，非一言堂。局方亦可以考慮將機制更加透明化。