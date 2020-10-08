通識教材指《公安條例》置安全於自由上　周浩鼎批對法例負面標籤

教育局日前取消一名在九龍塘宣道小學任教「生活教育課」的教師註冊，指其涉嫌在教學材料有計劃散播「港獨」信息。新界社團聯會（新社聯）今日（8日）召開記者會，指大量通識科教材内容偏頗、誤導學生。 新社聯立法會議員周浩鼎批評，齡記出版社的中學通識教科書中提到，「《公安條例》的設立是把多數人的安全，置於少數人士自由表達意見的權力之上。」周浩鼎認為有關說法令青少年對《公安條例》產生負面標籤，應參考法庭判辭對《公安條例》的描述，市民享有言論自由及集會自由同時不應侵犯他人利益，兩者要作平衡。

另外，雅集出版社的高中教科書有講述「公民抗命」的內容，周浩鼎指教材以大量篇幅側重公民抗命帶來的好處，「沒有交代公民抗命隨時可演變成違法暴亂的後果。」

新社聯立法會議員梁志祥建議政府將通識科轉為選修課，同時改革評核方式，增加校本評核等其他方式取締單一考試模式。梁批評通識科校本教材「無王管」，教育局應安排教科書強制送審，並要求學校把所有自行製作的校本教材呈交教育局存檔。

梁志祥又促教育局公開失德教師資訊，讓家長有知情權，以及設立投訴渠道，例如電話專線及網上平台，供家長及市民舉報懷疑違規的教案。他強調，當局不應公開投訴者身份，否則沒有家長敢投訴，「仔女仲讀緊書，我去投訴教師，咁我仔女仲會得到公平對待？」