通識科檢討｜教師稱早接觸時事與抗爭無必然關連：千百對眼監視住

教育局成立的學校課程檢討專責小組發表新高中課程最終報告，指出通識科繼續成為四大核心科目維持「必修必考」，但通識科獨立專題探究（IES）則建議轉為選修，也可筆試與獨立專題探究的評級分開匯報。教聯會副主席鄧飛及通識科老師、教協理事張銳輝認同報告將通識科保留作核心科目，隨意刪去或會影響文憑試的國際認受性。至於IES方面，他們均認為轉為選修會失去通識科原意，重回「一試定生死」的情況。 對於外界有聲音倡通識科與年輕人上街抗爭有關，故要從核心科目中刪去。鄧飛認為兩者無必然聯繫，通識科只是學生早接觸政治時事，張銳輝亦指，老師教授通識時不會鼓動學生參與政治事件，「 有千百對眼監（視）住。」

教育局成立的學校課程檢討專責小組，9月22日發表新高中課程最終報告。小組的建議與去年發表的諮詢文件大致相同，包括通識科繼續成為四大核心科目之一，即是維持必修必考。（資料圖片／羅國輝攝）

鄧飛及張銳輝在港台《星期六問責》均認同，報告保持通識科在文憑試的必修科地位。張銳輝指，報告合理，但IES上則與公開諮詢內容不同，認為若不做獨立專題探究，會失去通識科的實踐課程目標，變回「一試定生死」。鄧飛同意說法，報告談及更改IES，但未有解釋背後原因，改變將不利考試及應試能力較弱的學生。

早接觸、早啟蒙，變黃，變藍，變乜，係另當別論

對於有人批評通識科使年輕人加入抗爭，應該將通識科剔去核心科目。他們表示，文憑試是有4個核心科目，從而得到英聯邦、日本等的國際認可，更改或失去文憑試地位。鄧飛也反駁，通識與抗爭兩者無必然聯繫，通識科只是一個平台讓年輕人接觸政治時事，「早接觸、早啟蒙，早熟，變黃，變藍，變乜，係另當別論。」他以自己經歷作例子，「我讀書時係彭定康搞政改，都係好政治化」，但他其後只是修讀政治學。

張銳輝也指出，年輕人有獨立思考，有公民權利去表達意見，盼政府不要將施政失誤，怪罪於教育界。他不相信老師會透過通識科鼓動學生參加抗爭， 「有千百對眼監（視）住。」

教聯會副主席鄧飛。（資料圖片／余俊亮攝）

不宜探討新近發生事件 張銳輝：不能談新冠肺炎？

報告又提及，通識科老師就新近發生、未完結的事件，未能核實資訊數據的客觀程度及可靠性，不適宜用作探究題材。張銳輝則覺得報告說法奇怪，質疑若要探討公共衞生單元下，是否只能夠討論2003年沙士事件，但卻不能談及今年的新冠肺炎疫情。通識科是以時事作例子，引發學生的興趣，建立學生明辨思考能力，建立自己的看法，政府不應高估通識科的影響力。

鄧飛則同意報告，老師不宜以新近發生事件作教學課題，網絡上有很多惡搞、不實資訊，如果將正在發展的社會議題急於用作教學，對老師構成的壓力不小。另外，他亦支持檢討通識科的內容，如科目中的6個課程中，有兩個涉及《基本法》、國家憲法等, 老師又非專業法律人士，是否有足夠法律知識教導學生。至於教科書送審機制，他相信，送審機制可以釐清通識科過去較難掌握的概念，如公民抗命到底要不要教等。