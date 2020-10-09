政府擬推國內投票　葉國謙：選舉權是永久居民權利　修例應涵海外

《香港01》昨（8日）接獲消息，政府正研究修例推行全國性投票制度，不僅常居大灣區港人，在上海、北京等重要熱門地點的港人，亦可在當地「遙距」投票，以防大型選舉再次因爆發疫症而擱置，目標由明年立法會選舉起落實。特首林鄭月娥或於下周施政報告中宣布有關建議。 港區全國人大代表、行政會議成員葉國謙今（9日）在商台節目《在晴朗的一天出發》上表示，選舉權是香港永久居民的權利，相關議題一直有討論，認為政府要創造條件讓居外港人能在選舉中投票。至於居海外港人是否也應有權利投票，葉國謙同意若政府修例，應涵蓋有關地方，又指其他國家在投票上都有類似做法。

《香港01》昨（8日）接獲消息，政府正研究修例推行全國性投票制度，不僅常居大灣區港人，在上海、北京等重要熱門地點的港人，亦可在當地「遙距」投票，以防大型選舉再次因爆發疫症而擱置，目標由明年立法會選舉起落實。特首林鄭月娥或於下周施政報告中宣布有關建議。（資料圖片）

葉國謙認為，很多港人過去因工作關係未能回港投票，加上受現時新冠肺炎影響，他們或未能回港，故政府需要研究修改《選舉條例》處理有關問題，包括重新定義「通常居港」的意思。

政府消息人士昨日指，按計劃，當局將在全國多個不同城市設投票站，予居住或滯留內地的港人投票，冀透過修改《選舉條例》，令新措施趕及於明年9月的法會選舉落實。

至於在哪些城市設票站、共設多少個票站，如何監察等，則留待政制及內地事務局研究。消息人士稱，政府暫無計劃在國外設遙距投票，因全國投票屬「一國之內」的事，較易處理，「一國以外範圍的處理有別」。