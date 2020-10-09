施政報告｜西九新動力請願　梁美芬籲推全民強制檢測、修選舉條例

政府將於10月14日公布新一份《施政報告》，經民聯立法會議員梁美芬以及西九新動力成員今日（9日）到政府總部就施政報告期望請願。梁美芬呼籲政府推出全民免費強制檢測，認為即使日後通過健康碼，但市民或要付出昂貴價錢進行檢測，因此認為需要推出全民免費強制檢測，如果不進行檢測的市民就無法得到健康碼。 另外，梁美芬亦呼籲政府修訂選舉條例，她稱去年區議會選舉出現票站排隊黨及暴力氛圍，而來年長居於內地的居民或因暴力或疫情無法返港投票，因此希望政府修改選舉條例，令選舉制度公平公正。

經民聯立法會議員梁美芬以及西九新動力成員到政府總部就施政報告期望請願。（劉錦華攝）

教育政策方面，梁美芬稱現時通識教育，高等教育及中小學教育出了嚴重問題，包括出現缺德老師、課程混亂。梁美芬又認為現時教師紀律問題是交給學校處理，但學校「遇事避事」，造成學生被洗腦，繼而作出對自己及社會不利的事情，呼籲教育局局長楊潤雄「交功課」，就住教師紀律處分提出清晰指引，讓學校執行紀律時有清晰指引。

梁美芬又指，希望政府於石硤尾、大坑西、九龍城等舊區進行舊區重建，推出18區流動牙科醫療車，以及兩元乘搭公共交通工具政策伸延到學童。