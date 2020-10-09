雙十節│公開活動取消　紅樓升旗位置種有刺植物　麥業成感被打壓

今日（10日）為「雙十節」，按傳統，不少親台人士和居港台籍人士過往都會在香港各區舉辦慶祝雙十活動。惟在疫情下，酒樓都以擔心「限聚令」的原因下，近日決定不租用場地予相關團體作慶祝用途，民間團體被逼取消大型公開活動。 有份籌辦活動的元朗區議會副主席麥業成表示，以往這個時段都有不同的慶祝活動，未曾試過受到阻撓。麥指一年一度的活動為紀念辛亥革命，把帝制推翻，另立民主制度，是一個很重要的日子，對於一個本應快樂的日子被打壓感到失落、痛心：「現在連慶祝的自由也沒有！」他更指出，本來在中山公園舉行升旗禮的位置，近月被政府種上有刺植物，質疑是刻意阻撓升旗儀式進行。康文署則回覆指，因早前有附近居民反映該處雜草叢生，可能引發蚊患，要求美化上址，故於今年7月在該處種植日本葵及龍舌蘭等植物，以美化環境，未來更計劃在上址加設木圍欄。

酒樓以限聚為由拒絕租出場地

民間團體台灣各大學香港校友會總會會長曾先生表示，本已有心理準備活動未能順利舉辦，至近期未收到任何通知，又一度以為有機會成功舉辦。直至周三（7日），終於收到酒樓通知不能租用場地，他直言非常失望。曾憶述，酒樓代表向他們解釋拒絕租出場地與限聚令有關，指若有食環署人員來調查，活動會被逼腰斬。酒樓亦提及，萬一相關部門到場量度桌子之間的距離，也要花上很多的時間，故建議取消訂枱。

酒樓擔心會違反限聚令，故拒絕向相關團體租出場地。（資料圖片）

曾先生指出，早於兩、三個月前已開始和酒樓密切溝通，酒樓一方亦一直因應限聚措施而準備各種方案，故曾先生收到酒樓拒絕租出場地的通知，亦聯想過是否與港區國安法有關。他認為活動沒有抵觸港區國安法，又指若真的堅守一個中國的理念，在香港進行慶祝活動並沒有問題。被酒樓拒絕訂單後，在短時間內已難再找到合適場地，故被逼取消活動。曾先生透露，目前民間在雙十節沒有任何大型、公開且具有儀式的慶祝活動。

有份籌辦活動的元朗區議會副主席麥業成則表示，過往多年都有舉辦類似活動，但從未試過受到阻撓。他指以往的慶祝活動在10月5日便會陸續在各區酒樓開始，而在青山紅樓中山紀念公園在正日（10月10日）進行的升旗儀式，高峯時更試過有2,000人參加，去年亦有800人參與。慶祝活動的意義在於紀念雙十節及辛亥革命，把帝制推翻，另立民主制度。他認為這個是一個重要的日子，現在卻被打壓，深感無奈。

對於酒樓以限聚令為由拒絕租用場地聚餐，麥業成則指出，周三（7日）晚上當有酒樓提出取消訂單後，他便向另一家酒樓負責人查詢，當時酒樓已收下訂金，惟至前天（8日）負責人指，曾有政府部門人士到訪該酒樓，向其職員查詢是否將有大型活動在酒樓內舉辦，並提醒他們有機會違犯港區國安法和限聚令。酒樓一方經過考慮後，認為舉辦活動有風險，故決定拒絕租出場地。麥業成認為酒樓疑被人刻意阻撓，致最終不願租出場地，對此感到失落：「現在連慶祝的自由也沒有！」

質疑升旗禮位置被故意種有刺植物

麥業成又提及，他發現今年7月起，青山紅樓中山紀念公園附近開始種有一些有刺的植物，質疑政府部門在該地種有刺植物是否別有用心，阻止團體在雙十節當日於該處舉行升旗儀式。現時所有慶祝活動均告吹，麥無奈表示，「現在也只能各自吃飯，未有其他可行的做法」。

康文署：用以美化環境，計劃加設木圍欄

康文署回覆指，屯門龍門路中山公園牌樓外的政府土地，因早前有附近居民反映該處雜草叢生，可能引發蚊患，要求美化上址，故署方於今年7月在該處種植了日本葵及龍舌蘭等植物，以美化環境。在完成美化工程後，署方定期跟進植物護養及修剪工作，以免植物生長過盛。署方在完成美化工程後，未有收到市民對上址植物的投訴或意見。考慮到有關種植地帶鄰近行人路，署方計劃在上址加設木圍欄，進一步優化該地段。