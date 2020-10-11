施政報告2020｜民主黨反對明日大嶼及境外投票　促政府回水一萬元

新一份施政報告本周三（14日）公布，民主黨今早（11日）舉行流水式請願，要求政府全民回水一萬元，重啟立法會選舉，反對在內地設立票站讓市民投票，並向因疫情失業人士提供失業援助金。 民主黨立法會議員尹兆堅指，反對設立跨境投票，指大灣區投票將牽涉監票、種票等問題。至於要求派錢一萬元，他指庫房收入源於市民，質疑政府上次派發的一萬元幫不到市民多久，而部分行業如健身教練、足球教練等亦支援不足。

黃大仙區議員鄧惠强指，他們對回水一萬元的要求已提出多次，但政府一直不聽，繼續推動明日大嶼，批評做法離地。九龍西區議員黎廣偉表示，早已要求政府推動失業援助金，除了泛民，連建制派、學者周永新都呼籲政府設立援助金，質疑勞工及福利局局長羅致光依然不理會民意，諸多推搪。

民主黨南區社區主任陳堡明要求重啟立法會選舉，反對境外投票。他指如內地港人已離開香港定居，質疑他們反映的意見，是否真的代表區內利益，亦憂慮衍生種票問題。

沙田區議員冼卓嵐要求政府盡力拯救12名被扣內地港人，指無論12人犯甚麼事，都應在香港接受公平審判，又要求政務司司長張建宗會見12港人家屬。

尹兆堅指，政府聲稱不夠錢設失業援助金，但明日大嶼填海卻花6千多億，又沒計算造價升幅，質疑港府在全球經濟水深火熱之際，竟然要「曬冷」，一旦發債更有如家境不好時，向鄰居借錢豪賭。

另外，離島民主派區議員亦同場示威，長洲區議員梁國豪指區議會職能被矮化，上屆坪洲建制派區議員亦反對「明日大嶼」，但現時區議會主席不容許提出，指議題為全港性議題。