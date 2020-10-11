方國珊參選兩日申報選舉開支260萬　林卓廷質疑濫報　促廉署徹查

立法會選舉押後一年，已報名參選的人士可按照選舉程序申報選舉開支，政府會全額退還。曾5度參選立法會均敗北的西貢區議員方國珊，在政府宣布煞停選舉前兩日才正式宣布參選新界東，申報開支達260萬元。 民主黨新界東立法會議員林卓廷今（11日）召開記者會，指方國珊的選舉開支較新界東參選人平均開支的35萬，多出7倍，而方國珊在2016年立法會選舉中僅花131萬，質疑她為何兩日可花260萬元。 方國珊260萬元選舉開支中，有227萬元來自捐款，當中105萬元由方國珊有份出任董事的公司「專業動力」捐贈。林卓廷質疑，方國珊提交的申報書中，近八成開支沒有單據，促請對方盡快公開交代。《香港01》正向方國珊查詢事件。

林卓廷表示，一般選舉助理都以兼職方式時薪聘請，質疑為何方國珊由不同捐贈者提供的助理，會劃一以每人一萬元方式聘請，而且不少沒有單據。（歐嘉樂攝）

選舉助理花近90萬 共65萬元無單據

林卓廷指，方國珊的捐贈者Hui Yuk Kau是其「契媽」，分別向其捐助價值30萬元的30名選舉助理，及30萬元現金。

而向方國珊捐贈15名選舉助理薪金的的Lau Bik Noon，根據林卓廷查冊指，Lau Bik Noon的地址業主之一為方國珊的父親，林卓廷估計另一業主Fong Kwong Leung Daniel亦是方國珊親屬。林卓廷指，方國珊共花了65萬元用於聘請選舉助理，但有關開支沒有單據。

他又質疑，一般選舉助理以兼職方式時薪聘請，質疑為何方國珊由不同捐贈者提供的助理，會劃一以每人一萬元方式聘請，而且不少沒有單據。

方國珊宣布參選兩日 選舉已取消

方國珊在7月29日宣布參選，但政府在7月31日已宣布停止選舉，即方宣布參選起只宣傳了兩日，林卓廷質疑，方國珊如何在2日內花近90萬元在選舉化理人及助理身上。他指，方國珊不少申請金額都是「齊頭數」，但選舉開支應由宣布開始參選一刻，計算至投票日，例如某開支全期花10萬元，應按比例計算申領多少，故申領數字絕對不會齊頭。

方國珊的260萬元選舉開支中，有227萬元來自捐款，當中105萬元由方國珊有份出任董事的公司「專業動力」捐贈。（資料圖片/高仲明攝）

下周向廉署舉報

林卓廷指，方國珊有多項不明開支，質疑她濫報開支，促請對方盡快召開記者會交代有關單據、捐款人等問題。他下周初會將個案交給廉政公署，要求嚴肅調查。

對於本土派「超區」參選人王百羽申領480多萬元選舉開支，惹來質疑，林卓廷指，任何候選人如果被人質疑其開支，都應盡快公開交代。