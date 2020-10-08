立法會延任｜方國珊申領選舉開支260萬元　近半由名下公司捐贈

立法會選舉押後一年，已入閘的參選人可按照選舉程序申報選舉開支，政府會全額退還。在過往的選舉中，參選人需先取得5%或以上的有效選票，才可向政府申索資助；資助亦設上限，以每一有效得票15元、開支上限的一半、及選舉開支全額計算，取當中的金額最低者資助。但今次再無有關限制，申領門檻大為降低。 翻查參選人的申報紀錄，在政府宣布煞停選舉前兩日才宣布參選新界東的方國珊，申報開支高達260萬元，遠高於新界東可申領上限166萬元上限（新界東原定的開支上限為332萬元，參選人最多可獲一半），若方國珊成功獲退還全額，就遠超過原來的資助上限。

此外，方國珊的260萬元選舉開支中，有227萬元來自捐款，當中105萬元由方國珊有份出任董事的公司「專業動力」捐贈，包括30.5萬元的隧道廣告牌、18萬元的小巴的士廣告等。而交予政府的申報書中，未有附上「專業動力」採購服務的收據。

方國珊回覆傳媒查詢時表示有單據，「我盡量找（單據）給你（傳媒）」，不過就稱機構不只自己，有其他人代為購買服務。被問到會否惹來質疑自己開單再向政府申索，方國珊反駁指可能其他政黨預先知道選舉會延期，自己卻不知道，於八至九個月前已向廣告商訂造三個隧道廣告牌；又解釋指開支較以往增多，是因為支持者及贊助人增多，以及宣傳策略改變，「在不同支出增加了很多」。

同樣參選了新界東的李梓敬，花費超過76萬元選舉開支，被DQ的公民黨楊岳橋則花了34萬元。

選舉事務處表示，如選舉捐贈已用作開支用途並申報為選舉開支，經核實後會計算在須付的金額內，否則不會退還。