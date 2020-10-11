施政報告｜經濟學者料年底現破產及失業潮　楊立門冀盡快推健康碼

特首林鄭月娥本周三（10月14日）發表新一份《施政報告》，經濟學者關焯照今日（11日）在港台節目《城市論壇》表示，預期本地經濟狀況短期內不會有太大改善，今年尾相信會有更大規模的破產、失業潮，政府儲備跌至7000億之下，能推出的政策有限。 同場的社福界立法會議員邵家臻批評，政府「保就業」計劃中援助超市的做法不當，形容是「公共行政的錯誤示範」。中華廠商聯合會行政總裁楊立門期望，政府盡快推出「健康碼」，恢復一定程度人員往來，並協助本地經濟實現「內循環」，刺激本地消費。

邵家臻倡大增家居照顧員人手

現場嘉賓包括社區組織協會幹事施麗珊、中華廠商聯合會行政總裁楊立門、社福界立法會議員邵家臻、冠域商業及經濟研究中心主任關焯照。

施麗珊表示，政府最新失業率數字為6.1%，但很多基層面對開工不足的問題，實際情況可能遠比數字上嚴重。她指，政府保就業計劃主要援助僱主，但始終良心僱主「只是少數」，最終大部分援助都是僱主拿走，沒有回饋打工仔。施麗珊認為，政府不斷拒絕推出失業援助金，但在經濟就業政策上又做得不夠，結果就業保不到，失業人士又幫不到。她認為，失業援助金應以打工仔原先月入八成為基準，上限1.6萬元。

邵家臻表示，失業援助金早就應該推出，如果局長擔心項目會變無底深潭，那至少先推行6個月也可。他稱，不期望《施政報告》有什麼靈丹妙藥，政府不「藥石亂投」已覺萬幸，他舉例指政府在「保就業」計劃中幫助超市，簡直是一場「公共行政的錯誤示範」，導致「三輸」局面，政府白花公帑、市民不能受惠、超市又被罵。

他建議，既然現時安老院舍人手不足，但明明整體社會失業率又高，政府不如順水推舟，大幅增加家居照顧員的培訓及聘請人數，既協助居家安老，又減少失業人數，收一石二鳥之效。

政府保就業計劃一併資助超市，受到廣泛批評。（資料圖片）

關焯照：不反對再派錢

關焯照表示，預期本地經濟狀況短期內不會有太大改善，今年尾相信會有更大規模的破產、失業潮，政府儲備跌至7000億之下，能推出的政策有限。他認為，失業援助金其實可以考慮，可以只推短期，那政府也未必會「彈盡糧絕」。他同樣猛烈批評，政府在「保就業」計劃中援助超市，是「守門口守得唔好」，因為超市受惠疫情，本身已經「肥到爆煲」。

對於公共財政的使用，關焯照表示不反對再派錢，但金額難以保證再有上一輪那麼多。至於發債推動「明日大嶼」計劃，他認為不可行，因為首先6000多億的造價太高，相當於八條高鐵，而且政府大規模發債，會向外界釋出信息，政府對於公共財政態度轉趨審慎，可能影響國際投資者對於香港外匯的信心。

楊立門則指，商界對於未來一年經濟預期也比較悲觀。他指，新增肺炎個案完全清零很難，但關口人員往來始終需要有序恢復，他支持盡快推出健康碼，讓粵港澳三地恢復一定程度通關。另外，他認為政府要考慮在疫情下，如何協助香港經濟實現「內循環」，以本地市場為本。至於派錢，他認為對經濟作用不大。