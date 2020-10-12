施政報告｜擬容許於內地投票　胡志偉：似為建制必勝而設

新一份《施政報告》即將發表，有消息指政府將提出容許合資格選民在內地投票。行政會議成員、港區人大代表葉國謙在港台節目上提到，這是市民的憲制權利，他十分支持。 立法會民主派會議召集人胡志偉質疑，香港的選舉法例如何延伸至內地，萬一出現舞弊時如何處理，而民主派亦難以將選舉資訊傳遞到內地。他認為，種種現象都顯示在內地設票站容易構成選舉不公，質疑此舉是為了方便建制派取勝。

+ 8 + 8 + 8

葉國謙：可用電子渠道在內地拉票

葉國謙提到，在內地投票從來是民建聯一直推動的事情，因這是市民憲制權利，很多國家也有類似安排。至於有意見指，不止內地，在海外港人也應有投票安排，他表示原則上支持：「應該是這個方向」，但關注到行政上是否能夠一下子做完。

對於民主派質疑內地政治訊息管制過嚴，民主派不可能回內地拉票，葉國謙認為現時科技發達，信息流通方便，而且內地地方很大，候選人不可能通過街站等炒熱選舉氣氛，一般都要透過電子渠道接觸選民，相信起點是一致的。

至於登記地址問題，葉國謙表示，現時在囚人士行使投票權時，也以原先選區為準；居於內地選民，也可以用在港的最後地址作登記之用，應不成問題。他又指，現時香港與內地交通方便，一、兩小時已可到達，所以居於內地港人實際上也與香港有很多聯繫，在港是否有指定居所已不是太重要。

葉國謙、胡志偉。（資料圖片）

胡志偉質疑：如有舞弊從何查起

胡志偉質疑，容許在內地投票，是政府和建制派希望「選舉必勝」下的做法。他反問，選舉過程及選民登記，如何管理種票舞弊等問題，而身處內地者又按什麼基礎分區。他舉例指，如果以一個「在香港親友的地址」作為登記住址，就失去了分區直選的意義，做法荒謬：「中山選民去投中環選區，東莞選民去投東涌選區。」

胡志偉又指，在拉票宣傳方面，容許在內地投票並不公平，民主派有一些宣傳品在香港合法，在內地卻是「彌天大罪」，不可能印發給在內地選民，形成不公；選舉法例也很難延伸到內地，如果出現舞弊，如何展開有關投訴和調查，結果易成種票溫床。他指，如果選民真的重視手上的一票，不少地方的選民都會刻意回到所在地區投票。

至於在囚人士現時也擁有投票權，胡志偉指不可能直接類比，因為在囚人士是在香港政府管理的監獄內投票，一旦出現舞弊等情況，也會受香港法例監管和懲處。但在內地投票，胡志偉質疑如何將香港的法例延伸到內地，如果真的出現舞弊如何調查，最後只會不了了之，助長種票。