拆局｜《施政報告》破天荒押後　中央下旨林鄭「Re-Do」？

特首林鄭月娥原定本周三（14日）發表新一份《施政報告》，但突然以疫情嚴重、需爭取中央支持香港措施為由，破天荒押後至11月底始公佈，令政界頗為驚訝。雖然林鄭辯稱推遲《施政報告》不是新鮮事，董建華、梁振英也試過，但兩名前特首屬事先早揚改至1月發表，與林鄭在公布《施政報告》前兩日急剎停，情況大為不同。 林鄭一早預告，受疫情衝擊、財政嚴峻影響，今年《施政報告》不涉及大額公共財政開支，言下之意，就是沒有「大手筆」政策推出。不過，以香港目前形勢，若支援市民的具體經濟、民生措施欠奉，恐怕除了市民難收貨，中央亦不會滿意港府未能緩解社會深層次矛盾。 可以預期，待中央推出一系列支援香港措施後，林鄭勢要「重寫」《施政報告》，如她自己所言，令報告變得「更有內涵」。

林鄭月娥今日（12日）在記者會提到，本月底赴京與不同部委商討，爭取更多中央支持香港項目，因此決定押後發表《施政報告》。她指經濟措施涉及中央政策，值得多等一會「帶來更大振奮」，但未有透露將與中央討論的具體內容，只稱涵蓋範圍甚廣，措施以經濟為主，包括金融互聯互聯、創新科技等。

有趣的是，林鄭早前已預告，香港公共財政情況嚴峻，今年《施政報告》將不會有動用大量公帑的新措施，此舉被外界讀解成「不會派錢」，亦不會有大動作的經濟政策。如今林鄭揚言要爭取中央「加大力度」，幫助香港經濟復甦，難免令人覺得原本的《施政報告》「無料到」，需要中央出手相助。

▼習近平與林鄭月娥昔日會面情況▼

事實上，過去一年，香港經歷社會動盪及疫情打擊，經濟嚴重下滑，要是政府不著力解決經濟問題，建制派在地區選舉慘敗的局面大有可能會歷史重演。加上，港區國安法直接在港實施後，中央亦希望可以安撫港人情緒，要求林鄭重新打造《施政報告》，加強經濟措施，平息民怨 ，實非預料之外。

主管港澳事務的國務院副總理韓正今年5月已提到，香港有很多經濟、民生的深層次問題，一定要從遠近結合的角度提出解決方案，從中央政府來講，會全力支持香港特區政府解決經濟和社會民生的深層次問題，此番話被視為中央強硬過後的一招軟功。

或許如林鄭自己所言， 她不是「拖延」至今，而是「等到今日」， 中央一日未「開綠燈」， 新一份《施政報告》恐怕都不能交出一張亮眼的「功課」。且觀望11月底，林鄭是否能將《施政報告》「大升級」， 提出解決香港深層次矛盾、重振民生經濟的治港良方。