12歲留學　霍啟剛：在外國永遠是少數群眾　籲以開放態度認識國家

全國青聯副主席霍啟剛近日接受工聯會榮譽會長林淑儀訪問時表示，自己雖然在外國成長，但不等於完全認同外國的一套，因為始終在外國社會永遠是少數群眾，職場上會面臨「玻璃天花（Glass ceiling）」。他認為青年人需要具備謙卑心態，又呼籲香港年輕人抱持開放態度認識國家。

霍啟剛在訪問中形容，香港年輕人可愛之處在於有很多不同性格長處，不能一概標籤。霍認為香港青年需要具備謙卑、聆聽學習的心態，凡事三思而行，做事前要想清楚後果，換位思考。

霍啟剛透露，自己12歲到英國留學，22歲始回港，當時經常要回內地做生意，當時對國內語言、習俗飲食、生意模式都感不適應。他呼籲香港年青抱持開放態度認識國家。他自言雖然在外國成長，但不等於完全認同外國的一套，「好早已經知道一定要返香港發展，始終在外國人社會永遠是少數群眾。」霍提到曾經在紐約求職，有美籍華人提醒他「你是外國人，始終會面臨玻璃天花（Glass ceiling）」。

霍啟剛認為青年不應拿現時的香港或外國與內地比較，要去了解中國整個發展歷史。

談及本地體育發展，霍啟剛指電競業已是新興體育產業潮流，內地有關市場已發展至以百億元計，雖然行政長官兩年前亦有預留1億元發展電競產業，但無以為繼。他相信單靠香港本地發展有關產業很困難，可藉大灣區優勢開拓客源。