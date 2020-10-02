霍啟剛日前於電台節目上分享對郭晶晶一見鐘情的愛情故事，更曾為了見上一面而駕駛五小時。他雖是豪門之後，但卻以實際行動展現貼地式浪漫，兩人相愛16年仍然恩愛如昔。

霍啟剛與郭晶晶相愛16年仍然恩愛如昔。(IG@fok_kenneth)

欣賞跳水比賽而一見傾心

霍啟剛生於豪門，而郭晶晶則是奧運冠軍，兩人的感情生活一直備受關注。霍啟剛於電台節目《舊日的足跡》的訪問中，透露兩人相識相愛到結婚的經過。兩人於2004年初次見面，當時霍啟剛於電視直播上欣賞到郭晶晶於奧運比賽時的英姿，而對她一見鐘情。他形容自己個性低調：「我個性很怕醜，一向沒有追星的習慣，但當郭晶晶奪金後訪港交流匯演時，為了能獲得她的注意，只好硬著頭皮主動提出與對方合照，展開了第一次的交流。」

霍啟剛指一向沒有追星的習慣，為了能獲得郭晶晶的注意，只好硬著頭皮主動提出與對方合照，內心其實非常緊張。（Facebook@霍啟剛 Kenneth Fok）

霍啟剛為了爭取更多與郭晶晶相處的機會，不惜跟隨國家隊到澳門進行下一站的交流。他在船上鼓起勇氣向對方索取電話號碼，把飛翼船上的明信片撕開一半，每人寫一半，正式開始發動追求攻勢。

為爭取相處機會 不惜駕駛五小時支持郭晶晶比賽

要與國家運動員談戀愛並不容易，郭晶晶每天由早上八時到晚上八時都需要接受訓練，連星期六日亦不例外。霍啟剛自小到英國讀書所以中文較差，但為了與訓練日程密集的郭晶晶以短訊溝通，決心於短時間內學懂拼音。

為了爭取相處機會，每當郭晶晶到不同地方比賽時，霍啟剛也會緊緊追隨。(Getty Images)

為了爭取相處機會，每當郭晶晶到不同地方比賽時，霍啟剛也會緊緊追隨，他坦言，現在回想，其實也是挺辛苦的。曾經有一次，郭晶晶在汕頭比賽，他於深圳借了朋友的車，駕駛了五小時到達現場，就只為見對方一面，如此深情的行為令人動容。

鼓勵郭晶晶退役後體驗世界

霍啟剛鼓勵郭晶晶退役後探索世界（《極速前進》宣傳照）

在交往的8年間，兩人對結婚一事早有共識，認為於郭晶晶退役前並不是結婚的好時機。當時郭晶晶在2009年退役之後開始思考前路，她認為自己仍然狀態大勇，有能力參戰2012年奧運。霍啟剛卻認為她已於2008年奧運獲得驕人成就，應該跳出熟悉的環境，並鼓勵她去探索這個世界。結果郭晶晶於倫敦逗留了一年，體驗與以往完全不同的生活。霍啟剛並沒有在她退役後急於結婚，反而鼓勵她擴闊視野，直到2012年，他貫徹低調作風，選擇於菲律賓小島上求婚。當時他曾顧慮自己會否因身懷求婚戒指，過海關時被截查，又擔心戒指不能帶入境時，被沒收了又該怎樣，幸好最後一切順利，兩人承諾廝守一生。

按圖看霍啟剛與郭晶晶的家庭生活：

何雁詩於婚禮前夕重提當年男方一腳踏兩船，自己淪為第三者一事，要預防另一半出軌便要留意六大端倪。延伸閱讀==>何雁詩當年不知鄭俊弘有未婚妻 被指小三疑自殺？男人出軌6端倪