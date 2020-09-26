專訪｜首披露　霍啟剛完美示範　一程船時間成功向郭晶晶「抄牌」

霍啟剛與郭晶晶，一位是國寶級跳水皇后，一位是香港名門之後，兩個注定不平凡的人走在一起，當年的婚禮成為城中佳話，轟動一時。 霍家與體壇淵源甚深，然而，真正為二人牽紅線的卻是已故賭王何鴻燊。霍啟剛(Kenneth)於專訪中憶及兩人緣份之起點時，抬一抬頭面帶微笑謂「嘩，原來已經是16年前嘅事」，再首度娓娓道出如何把握一程船的時間，成功「抄牌」的經過，開展二人之緣份。

霍啟剛原來憑藉一程船時間，成功把郭晶晶的聯絡弄到手。（龔嘉盛攝）

郭晶晶於2004雅典奧運會上，勇奪跳水3米彈板個人賽和雙人賽金牌，開啟了「郭晶晶時代」。霍啟剛曾於訪問中，坦承對妻子是一見鍾情。有趣的是，當年他雖然以觀眾身份前往雅典，卻未有現場觀賞跳水賽事，與晶晶緣慳一面，「第一次見郭晶晶是在電視上，好有美感」，自此留下深刻印象，促使他往後決心鼓起勇氣、誓要抱得美人歸。

一張合照、一程船的時間 展開緣份

雖然兩人未能於雅典碰上，但緣份靜悄悄把他們拉近，在港府與中國奧委會首次合作的金牌運動員訪港交流匯演上，彼此終於首次碰見。霍啟剛自言很少追星，卻厚住面皮、如小粉絲般走到晶晶跟前討合照、簽名，惟始終沒有機會進一步認識的機會，直至訪港運動員轉至澳門，在短短一個多小時的船程中，霍啟剛眼見機不可失，「膽粗粗」走上水翼船上層，坐在郭晶晶旁，閒談間自稱經常往來北京，可以互相聯絡。Kenennth 把握短短一小時船程，成功把晶晶的聯絡弄到手，自此緣份便開始了。

賭王何鴻燊於今年5月病逝，霍啟剛同太太郭晶晶一齊出席喪禮，隨後有感而發在facebook撰文，除了一幕幕與賭王的相處片段浮現於腦海，還稱「回想起來他亦算是我和晶晶的『媒人』，2004年金牌運動員訪港，何博士邀請代表團到澳門，我是在船上認識晶晶的，那是我第一次和晶晶交談」，惟當時並未有談及細節。Kenneth今次接受《香港01》專訪時，首次披露那程船上與晶晶交流的細節。

那是一個沒有facebook、whatsapp、社交媒體的年代，霍啟剛笑言只有交換電話號碼才可繼續聯絡，「我記得好清楚，當時是包船，我到上層尋找(郭晶晶)坐邊度，正好她與一個朋友一齊坐，當然寒喧幾句，膽粗粗講，好可惜，認識了又無(聯絡方法)」，「當然是用電話，所以便交換了電話(號碼)，死啦、無紙喎，見到噴射飛船上有明信片，於是取過來各自寫了電話號碼，然後撕開一半」，兩人互相交換了電話號碼。Kenennth說：「那半張明信片保留了很久」，然後靦腆地笑一笑。

霍啟剛為了追求郭晶晶，特意學普通話拼音，以便發訊息維繫感情。（龔嘉盛攝）

酒吧初次約會 群情洶湧 二人落慌而逃

Kenneth沒有食言，再到北京立即約會郭晶晶，「膽粗粗打給她，問她可否出來飲杯嘢，剛巧當日她正搬宿舍，指要晚上九點後才可應約」，二人的初次約會就訂於三里屯的一間酒吧。回想當晚的情景，霍啟剛直言好尷尬，初相識不知道有什麼好講，「最尷尬是什麼呢，她剛剛贏了奧運冠軍，好多人送花給她，我坐喺度，突然間有人來送花、呢位小姐又送啤酒，我便說：『 唔好喇，我哋走啦』，現在回想起來，都有好多回憶」。

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感激太太支持和犧牲

感情從來均要悉心栽培，霍啟剛為了追求郭晶晶，和她有更好地溝通，特意學國語拼音，以便發訊息維繫感情。二人相戀8年，特意選擇在2012年11月11日步入人生另一階段，寓意「一生一世」。踏入結婚第8個年頭，Kenneth 感謝太太的支持和犧牲，深明她離鄉背井、來港生活，許多人和事也要重新適應，最感激晶晶為他生了3名可愛的子女。

絕非望子成龍 興趣為先

提到養兒育女心得，Kenneth稱與太太有共識，希望子女擁有一個愉快童年，絕非要望子成龍，以興趣為主導。被問到自幼於國家體育隊接受嚴謹訓練的太太，於管教子女方面會否特別苛刻，霍啟剛立即為太太澄清，反而認為運動員出身的太太，凡事親力親為，對子女帶來正面的價值觀，他笑稱「同體育隊有少少不同，體育隊的目標就是要攞金牌，其他成績都不能接受」，但對家裏小朋友絕對不是這回事。