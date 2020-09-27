霍啟剛談家庭：父母離婚感可惜　當年求婚曾擔心一個問題弄垮計劃

港協暨奧委會副會長霍啟剛接受港台節目《舊日的足跡》錄音訪問，罕有地談及大量家庭事。對於本月初離世的祖母霍呂燕妮，霍啟剛表示十分掛念對方，承諾會做好孫輩的責任，帶好下一代，又讚揚祖母愛護家人，是中國傳統女性的典範。 作為已故全國政協副主席霍英東的孫兒、港協暨奧委會會長霍震霆的兒子，霍啟剛說，兩人皆是他做人處事的榜樣，但承認同樣因為家庭背景的關係，外界對他的期望會更高。談到太太郭晶晶，霍啟剛形勢對方是十分隨和的妻子，兩人甚少吵架，更透露當年在菲律賓求婚之時，曾經十分擔心一個問題會弄垮整個計劃……

霍啟剛、郭晶晶與兒子霍中曦。（資料圖片／霍啟剛提供）

霍啟剛的祖母霍呂燕妮今月初逝世，享年97歲。霍啟剛憶述，祖母自去年2月中風住院，但一直牽掛家人，又提到祖母非常照顧家人，因為小時候母親比較忙，起居飲食、學校書簿費用等都由祖母負責，直到近年都會每日問家人是否回家吃飯。他讚揚，祖母是一名出色的中國傳統女性，不出風頭，在家中默默耕耘，語帶感觸表示：「佢同爺爺相隔14年後喺天國重聚。我知佢好掛念子孫，我答應我哋會帶好第四代，請嫲嫲安息。」

談到家庭背景，霍啟剛笑言：「唔好叫我公子，叫我Kenneth就得。」他提到，祖父和父親在人生路上給了他不少啟示，如祖父霍英東很多工作未必是為個人利益，而是服務社會，為他人著想，為人相當謙恭有禮。霍英東為了增加中國人的民族自豪感，尤其在體育方面工作甚多，如早年曾遊走不同國家，向國際奧委會爭取中國會籍。他在家庭層面又會督促子孫游泳、打網球；至於父親霍震霆，他形容對方表面上有點兇惡，但實際上是個有趣、具創意的人。

作為名門之後，一舉一動自然會受到外界關注。霍啟剛指，家庭背景確實於他成長路上帶來一些壓力，他憶述早年在銀行實習時，經理曾向他表示：「大家都知你係邊個。」對於別人而言，可能做一件事70分便可合格，但基於家庭背景，別人可能會對他有更高期望，要做得比別人多三成、五成的工作才能滿足別人的要求。不過霍啟剛強調，父母沒有強迫他一定要從事什麼工作，一切由自己選擇。

提到父母霍震霆、朱玲玲的分離，霍啟剛表示當然會感到可惜，但由於父母分開時他已長大成人，母親亦已詳細向三兄弟解說，影響未算太大。現時兄弟與母親的關係仍很好，不久前還在家中為對方慶祝生日，祖母喪禮時母親亦有前來陪伴。

霍震霆與霍啟剛父子。（getty/資料圖片）

談求婚過程：一度擔心戒指被海關扣起

有關妻子、前跳水運動員郭晶晶，霍啟剛憶述自2004年成功向對方「抄牌」後，一直想方設法到北京與其會面，但始終對方是運動員身份，要接受封閉訓練，住在宿舍中，連接個電話都難，所以初期發展很不容易，唯有在對方比賽時「撲過去睇」，幸好年輕時能騰出比較多時間。他坦言，當初有傳媒首次披露他正追求郭晶晶時，父親嚇了一跳，即時致電他問「搞乜鬼」，但後來家人都接受他這個做法，現在回看，他更笑言這絕對是正確選擇。

郭晶晶退役後，2012年與霍啟剛成婚。霍啟剛提到，曾與郭晶晶商量，指對方在運動場上已完美達成目標，贏盡所有，退役後也應到世界其他角落多學習新事物，因此郭於2010至2011年間，曾有一段時間身處海外學習，感受倫敦、紐約等地方的生活，回國後才想結婚的事情。

談到求婚一幕，霍啟剛憶述，當時與郭晶晶在菲律賓一個小島旅遊，因他認為求婚應該私人進行，要避開眾人目光。當時兩人在沙灘燒烤期間，霍啟剛拿出戒指、鮮花求婚，笑言「因為喺沙灘，避開咗跪低個動作，換一換姿勢就掂」，對方「好似有少少預計到」，但仍一口答應。他笑言，由於當時是首次前往菲律賓，事前「一路擔心隻戒指會唔會俾海關查出，可唔可以帶入境，如果俾人沒收咗點算？」

談到婚後生活，霍啟剛表示，郭晶晶在適應方面問題不大：「一提豪門，大家可能覺得深不可測，但我家中唔係咁樣，父母都好平易近人，冇乜嘢嚴格家規等等，大家都好隨和，晶晶亦都好就得人。」他又稱讚郭晶晶很會為別人著想，不會計較，因此夫妻甚少吵架。他指自己有時會頗固執，一幅畫掛歪了都想立即修正、桌子要十分乾淨才行，郭晶晶都很隨和，願意遷就自己。對於子女，霍啟剛說會留空間給他們發展興趣，如長子擅長劍擊、長女喜歡跳舞，會鼓勵他們繼續學習。

霍啟剛（資料圖片／襲嘉盛攝）

談大政策不夠「貼地」 籲先解決青年人眼前問題

霍啟剛原定參加今年「體育、演藝、文化及出版」功能組別立法會選舉，但選舉最終延期。他指，參選的決定得到太太支持，對方認為「磨練一下都幾好」。霍啟剛經深思熟慮後亦認為，可以通過參政了解業界的聲音，即使要受到輿論批評也是意料中事，始終香港是多元社會，選舉延期後失落一定有，但現時談明年再參選言之尚早，自己仍然有其他崗位可為業界服務。

談到青年政策，曾任青年事務委員會委員的霍啟剛表示，首先不要將青年人標籤為「問題」，香港年青人真正需要的是階梯、機會，成年人要做的不是家長式地教導對方，始終時代會變，更應該的是運用自身的資源、網絡協助他們達到目標，令其對社會有歸屬感。霍啟剛憶述，有一次探訪一名年輕的藝術工作者，對方放棄全職投入現在的事業，但反映展出作品的地方不足，店面難以經營，製作網站的成本又太貴，他認為很多青年人有才能，但總是缺乏一點啟動基金，希望可以運用經驗幫助他們。

霍啟剛又指，社會要做到的是「投資青年人的未來」，這並不是搞幾百場活動就可以做到，因為活動過完就沒了。他指，大灣區是一個國策、未來的經濟機遇，方向一定是對的，但對於青年人來說，談大政策似乎有少許遙遠，青年或會覺得「關我咩事」，社會需要「貼地」，先解決青年人眼前面對的問題。