跨境投票｜批建制派邏輯混亂　林卓廷：返港投票顯示對港承擔連繫

近日有傳政府有意修改《選舉條例》，讓居住內地港人可在當地投票，最快明年立法會選舉實施。行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀今（16日）表示，建制派提倡修例已久，認為要集中多港人居住的地方，除了大灣區城市外，上海、北京等大城市亦應包含在內。至於應否適用歐美等地，葉劉淑儀認為要按步就班，基於「一國」原則，應該先照顧內地城市，方便當地港人投票，有相關經驗後再推廣。 民主黨立法會議員林卓廷今日（16日）批評此建議荒謬，重申民主派反對境外投票。林卓廷稱按照建制派邏輯，質疑為何只是容許於內地設置票站，而不在台灣、美國、加拿大等國設置票站，質疑「境外港人都分等級？」林卓廷認為，長居內地與長居其他地方於本港法律上沒有分別，認為建制派指只容許於內地設境外投票，同時不設郵寄投票的建議的邏輯混亂、說法荒謬。

林卓廷表示，由於投票有神聖性，過往不少在外地工作或讀書的港人亦會特地返港投票，認為返港投票顯示對香港的承擔及連繫。（劉錦華攝）

林卓廷表示，由於投票是神聖的，過往不少在外地工作或讀書的港人亦會特地返港投票，認為返港投票顯示對香港的承擔及連繫，質疑要方便「四年投一次票都唔返嚟香港」的人投票荒謬。林卓廷又批評，按照建制派邏輯，為何只容許警察而不容許醫護人員可以優先投票，質疑是否某組團對他們的支持度大，就能夠優先投票。

指地方選舉容境外投票全球罕見

林卓廷又引述立法會秘書處作過的研究報告，指容許境外投票的國家是少數，而當中主要是適用於全國性投票如國會選舉，地方選舉如市長選舉有境外投票安排更是少之又少，更沒有限制住特定地方才能夠參與境外投票。林卓廷認為各地經驗指出地區首長選舉容許境外投票是少數，何況是市議員級的選舉。林卓廷重申，地區選舉着重當區民意，如果是「東莞幫東涌人揀區議員」是荒謬，擔心此舉會扭曲地區民意。