跨境投票｜葉劉：內地先行符一國　建制緊張如「做生意緊張顧客」

近日有傳政府有意修改《選舉條例》，讓居住內地港人可在當地投票，最快明年立法會選舉實施。 行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀今（16日）表示，建制派提倡修例已久，認為要集中多港人居住的地方，除了大灣區城市外，上海、北京等大城市亦應包含在內。至於應否適用歐美等地，葉劉淑儀認為要按步就班，基於「一國」原則，應該先照顧內地城市，方便當地港人投票，有相關經驗後再推廣。

近日有傳政府有意修改《選舉條例》，讓居住內地港人可在當地投票，最快明年立法會選舉實施。（資料圖片）

稱一人擁兩「通常居住」地點無問題

葉劉今早在商台節目《在晴朗的一天出發》上表示，選民登記中有關「通常居港」條例並無明文定義，但她引用有學生到美國三藩市讀書例子，但該人家人在港，並經常回港，強調一個人也可有兩個「通常居住」地點，故在內地港人有權投票並無問題。

被問到居海外港人是否也應一視同仁容許投票，葉劉強調，要考慮數個原則問題，第一：在一國之下應先處理港人投票；第二：若要安排海外投票，需先估計當地有多少人投票，才能作安排。葉劉又指出，很多已移民港人在移民三年內未能趕及回港，或已喪失香港居留權，未能合符投票資格。

葉劉表示，世界上很多國家都容許境外投票，被問到建制派是否特別緊張內地票源，她強調，作為政黨緊張得票很正常，形容「就好似生意緊張顧客一樣」。