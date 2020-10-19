專訪｜建制譴責動議狙擊泛民　梁君彥未承諾不投票：參照傳統決定

延任風波落幕，立法會上周三（14日）正式復會，但民主派在缺少朱凱廸、陳志全及陳淑莊的情況下，更顯勢孤力弱，縱仍力守三分一否決權，惟多名泛民議員面臨建制譴責動議狙擊。其中「關鍵一席」可能是立法會主席梁君彥，若他打破傳統，投票並支持由建制提出的譴責動議，屆時很大可能有泛民議員被DQ。 梁君彥接受《香港01》訪問時，未承諾不會就譴責動議投票，指根據過往傳統，主席是不會投票的，他會參照過往傳統作出決定。

梁君彥表示，若議員們也遵守《議事規則》、按君子方式「處理」，根本沒有需要修改《議事規則》。（盧翊銘攝）

梁君彥：DQ議案排上大會時間耐

第六屆立法會會期原定於今年七月結束，建制派動議譴責民主黨許智峯、林卓廷、熱血公民鄭松泰等5名泛民議員的議案，本身已經「壽終正寢」，但隨著立法會延任一年，這些譴責動議意外地「復活」。其中，調查許智峯搶手機事件的小組委員會，已在上一立法年度已完成調查並提供報告，料動議譴責許智峯的議案將很快交上大會表決。

目前，民主派連同醫學界議員陳沛然和鄭松泰，只剩21名議員，建制派則共有41名議員。根據《基本法》，譴責動議需在席議員三分二通過，被譴責的議員需按規定退席。假設20名民主派和41名建制派議員均在席，40名建制議員支持譴責該名泛民議員，20名民主派議員投下反對票，由於贊成票數仍未達到「61人的三分之二」，動議不獲通過。不過，若梁君彥「破例」行使投票權「加入戰圈」，支持建制提出的譴責動議，按形勢可DQ被譴責的泛民議員。

梁君彥接受《香港01》訪問時未有承諾必定不投票，指根據過往傳統，主席不投票，他會參照傳統，屆時決定如何會否投票。他續指，議員提交譴責議案需經過調查委員會的調查，有了結論才交付大會表決，「放上大會的時候才考慮（是否投票），可能以現在的議會情況，排很耐也無法排上大會審議。」

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調查許智峯「搶手機」事件的小組委員會已在上一立法年度已完成調查並提供報告，料動議譴責許智峯的議案將很快交上大會表決。（羅君豪攝/資料圖片）

建議擬改《議事規則》 梁君彥籲泛民「回復理性」

掌握分組點票優勢的建制派，亦蠢蠢欲動再次修改《議事規則》，包括廢除由最資深議員主持各大小事務委員會主席選舉的規定，防止「內會風波」重演。梁君彥表示，若議員們遵守《議事規則》、按君子方式「處理」，根本沒有需要修改，「其實他們（建制）修改《議規》，也是因應剛發生的一些問題而提出修改，其實修改《議事規則》不是大事，《議事規則》過往多年也試過大大小小的修改，配合現時環境。」

梁君彥指，修改《議事規則》要經過重重關卡，首先由議事規則委員會處理，再交付內會審議，隨後才提交至大會辯論和表決，所需時間較長，形容各黨派也有時間可以「想一想」，籲泛民將做法「回復理性」，屆時或無需要再修改《議事規則》。

至於如何評估來年一年議會形勢，梁君彥坦言不樂觀，指香港社會非常兩極化，議會是社會的縮影，又指雖然陳志全等議員沒有留任，惟在首日大會會議上，泛民仍拖延議會審議4條無爭議的法案。對於民主派會否以更激進手法表達對政府不滿，梁君彥稱「要一路睇著」，但希望各黨派能夠促進溝通，改變處事作風。

梁君彥說，修改《議事規則》也要經過重重關卡，首先經議事規則委員會處理，再交付內務委員會審議，隨後才提交至大會辯論和表決，所需時間較長。（盧翊銘攝）