人大通過修訂國旗法國徽法　港府即晚公布開展修訂工作

人大會議今日（17日）正式通過《中華人民共和國國旗法（修正草案）》及《中華人民共和國國徽法（修正草案）》。港府於晚上表示，《國旗法》及《國徽法》早於1997年7月1日納入《基本法》附件三，並透過制定《國旗及國徽條例》以本地立法方式在香港特區實施。特區政府會對《國旗及國徽條例》作出適當的修訂，以實施適用於香港特區的規定，履行特區政府的憲制責任。

劉兆佳表示，修訂有利開展國旗國徽教育。（資料圖片）

劉兆佳：修訂有利開展國旗國徽教育

據悉，修改後的《國旗法》及《國徽法》作出進一步禁止性規定，如《國旗法》明確列出，不得倒掛、倒插或者以其他有損國旗尊嚴的方式升掛、使用國旗。根據新法，在公共場合故意以焚燒、毀損、塗劃、玷污、踐踏等方式侮辱國旗、國徽的，依法追究刑事責任；情節較輕的，由公安機關處以15日以下拘留。

此外，新法還增加國旗及國徽的適用場合，包括增加規定專門人民法院和專門人民檢察院，中央人民政府駐香港、澳門特別行政區有關機構應當在工作日升掛國旗並懸掛國徽。

全國港澳研究會副會長劉兆佳接受查詢時表示，就中央駐港機構的升掛國旗和懸掛國徽，成為法律規定的行為，此法定行為可能須要以某些正式程序進行。被問到新增內容有否針對加強港澳愛國意識等象徵意義，劉兆佳指全國性法律並非要特別處理香港問題，但對香港當然有影響，法律修訂後國旗國徽的尊嚴得到更大的法律維護，亦更有利開展國旗國徽教育。