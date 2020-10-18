政壇諸事町｜容海恩約黃偉綸、霍啟剛「鍊車」　邊個要食塵？

政府早前宣布屯馬線單車徑「通車」正式啟用，新民黨容海恩今日（18日）相約發展局局長黃偉錀、土木工程拓展署署長劉俊傑、港協暨奧委會主席霍啟剛一同「鍊車」，測試新單車徑的路況，更拍片上載至facebook。 到底數人之中，誰人的單車技術最高超？答案是：未知。容海恩上載的影片只有他們在出發之前及行程結束的閒聊。她更大賣關子，坦言今日的片段只是精簡版，「想睇我同局長邊個踏得好的就繼續留意我的更新喇。」

容海恩帶同車隊，相約發展局局長黃偉錀、土木工程拓展署署長劉俊傑、港協暨奧委會主席霍啟剛一同「鍊車」，測試新單車徑的路況。（容海恩facebook）

雖然眾人今日踏單車的風采暫未見光，不過從片中談天亦可對他們的單車投術略知一二。容海恩在片中與黃偉綸在出發前閒聊，笑言整條路線60多公里，她自己無法完成全程，但叫黃偉綸試試整條單車路線。黃則笑言整條路線那麼長，「一日踩曬，我無咁嘅本事啦。」，不過他指自己已分開每次數十公里地試過整條單車徑，只差一點就整條都試過。

霍啟剛亦表示自己雖然最近較少踩單車，但指自己讀書時期很喜歡mountain bike（越野單車），更指當時自己經常帶着單車上山下海，似乎曾經是單車好手。霍啟剛又指，從媒體報道得知「單車屯門線」通車後很多朋友嘗試，所以今次受邀亦很高興。

容海恩亦向黃偉綸提出不少屯門線需要改善之處，又表示希望有單車地圖和app方便車友出行使用。黃偉綸指不少都是好建議，將積極研究。