施政報告押後｜容海恩：理由尚算充分　外界對最終報告期望更高

特首林鄭月娥昨日突然宣布，原定周三公布的施政報告將延遲發表，聲稱有政策需赴京與中央各部委商討，爭取11月底前公布施政報告。新民黨立法會議員容海恩於港台節目上表示，消息來得突然，但理由尚算充分，明言施政報告延遲後，外界對於最終的版本期望會更高。

胡志偉：特首無將本地人境況放第一位

容海恩表示，消息確實來得突然，新民黨本身已在準備如何回應、答問會如何提問等等，不過認為押後理由尚算充分，能多收集北京新的惠民措施。她坦言，林鄭較早前詢問施政報告意見時，讓人感覺到不能有太大期望，如今施政報告押後，一定會引起社會遐想，提高大家的期望，下月會有一些更大型的政策出台。她又指，現時當務之急是救企業、保飯碗，單靠香港力量未必做到，相信特首此舉是經過深思熟慮，一份完整的施政報告，才能給市民更多信心。

民主派會議召集人胡志偉認為，押後施政報告的舉動很不尋常，雖然大家對施政報告期望各有不同，但大眾都會關注特首如何回應整個社會撕裂、抗疫及在經濟困難下幫助市民。從押後的舉動，胡志偉認為在林鄭眼中，市民眼前的生活、經濟下行的壓力，已不是放在第一位。他認為，即使如林鄭所言有政策要和北京商討，也可以率先發表一次集中於本地層面的施政報告，質疑突然押後是否因為被北京「打回頭」，或是撰寫報告時處處碰壁。

胡志偉又質疑，所謂「惠港政策」會否只是一些放寬跨境人流的政策，在疫情未完結之下，強行恢復經濟或會帶來更大傷害。他又認為，單純引入內地政策來港、重走中港融合的舊套路、消除香港的獨特性，是否符合香港人的期望。