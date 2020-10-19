青研香港倡「試探式」通關　單方面放寬內地、澳門入境要求

香港連續數日出現本地零感染，特區政府日前表示，疫情緩和後可逐步推行港版「健康碼」，以方便港澳人士往返內地。 團體「青研香港」建議政府逐步放寬香港與內地人流交往，實行「試探式」通關，港府可先單方面放寬對澳門及內地入境香港的要求，容許持有效核酸檢測陰性證明的港人，可以免隔離14天入境，令過關人士不需要承受雙重隔離。

7成人期望政府取消內地來港檢

「青研香港」就粵港澳恢復通關事宜，本月以問卷形式訪問約1700人，結果顯示近9成受訪者認為隔離措施對經濟民生有影響；逾6成人認為措施對個人事業造成大影響；7成人認為有關措施對個人情緒造成影響。

同一時間，逾6成人認為政府有需要進一步加強限聚措施，令本地個案可清零；7成受訪者支持由香港單方面取消對內地及澳門的入境限制。

青研香港顧問、民建聯立法會議員陳恒鑌指，民調結果反映市民渴求生活可以回復正常。他指香港是外向型社會，封關對市民外出或家庭團聚造成影響，希望「健康碼」可以盡快落實。陳恆鑌建議政府逐步放寬兩地人流交往，實行「試探式」通關，在內地疫情穩定的情況下、雙方落實「健康碼」的基礎下，逐步放寬滯留內地的港人回港，並視疫情發展再和內地政府商議，容許港人北上。

民建聯立法會議員陳恒鑌。（資料圖片／龔嘉盛攝）

「青研香港」提議，港府可先單方面放寬對澳門及內地入境香港的要求，容許持有效核酸檢測陰性證明的港人可以免隔離14天入境，並推出新一輪免費核酸檢測，提供誘因鼓勵市民參與檢測，例如送贈防疫物資或未來可優先接種疫苗。團體認為，政府可向中央爭取容許有醫療或奔喪等特殊需要的港人，持有效病毒檢測呈陰性證明，可豁免到內地後的檢疫安排。

「青研香港」召集人陳志豪指，與港毗鄰的澳門疫情已持續長時間「清零」，既然香港與新加坡已逐步恢復往來，亦應先恢復與澳門通關。他指，不少港人親屬在澳門，即使澳門未開放容許港人自由入境，港府亦可先行放寬澳門人入境限制，令入境人士不需要承受雙重隔離。