健康碼｜許樹昌指內地來港免檢疫風險低　中港互認通關短期機會微

本港新型冠狀病毒肺炎疫情未止，特首林鄭月娥早前表示正研究讓內地港人持有核酸檢測陰性證明回港，可豁免14日強制檢疫。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今日（3日）指，內地不少省份及澳門已有一段頗長時間沒有本地確診個案，故以健康碼來港是安全，對本港風險不高。 對於內地及港、澳健康碼互認，他認為內地處理疫情很小心，如本港仍有隱形傳播鏈，短期內准許港人免檢疫入境的機會很微，「疫情受控先有條件同人通關」。而現時本港惟一可做的是衞生署努力做好個案追蹤工作，市民如有輕微病徵就做檢測。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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近日本港天氣稍稍轉涼，許樹昌今日於商台節目《政經星期六》表示，寒冷天氣會令病毒更活躍，而要預防第四波疫情須做好把關工作，防止輸入個案。目前高危地區來港要有72小時內的陰性檢測報告，以及酒店14日檢疫等，許認為相關措施「一定要維持」。

對於林鄭月娥指正研究讓內地港人持有核酸檢測陰性證明回港，可豁免14日強制檢疫。許樹昌認為內地不少省份及澳門已有一段頗長時間沒有本地確診個案，如可讓在內地人士來港探親是可行，風險亦不高；但來港人士返回內地或澳門須要檢測後才可過關，其後亦要檢疫14日。

如本港出現局部地區爆發 可局部大型檢測

對於9月的普及社區檢測計劃成效，許樹昌指計劃找到多宗本地感染個案，部份亦沒有病徵，直言「如果當時咩都無做，或者會引起社區爆發，第三波拖得更長」。他又認為，計劃是一個演習機會，如本港出現局部地區爆發，如早前慈雲山情況，亦可進行局部大型檢測。

被問到本港即將步入流感高峰期，許指如市民做好衞生，相信新冠病毒及流感病毒「夾擊」的機會不高，但呼籲高危群組亦要先打疫苗，因兩者病徵十分相似。而疫苗方面，他預料至11、12月部份藥廠可完成第三期測試，但最快下年第二季才會有貨，「無得心急」。