林鄭月娥：暫無條件大幅放寬限聚措施　婚宴儀式、本地遊或鬆綁

特首林鄭月娥早前押後《施政報告》，並將於月底上京見部委爭取中央支持惠港政策。另外，建制派早前傳出中央有意在珠海桂山島填海，撥地予香港協助解決房屋問題。林鄭較早前接受報章專訪，表示「無聽中央講過」在桂山島填海造地助港的建議。 林鄭今早（20日）出席行政會議前見記者時指，暫時無條件大幅放寬限聚措施，但部分經濟活動如婚宴儀式、本地遊，或可放寬，相關政策局爭取下午公布。 至於強制檢測措施，林鄭稱進行強制檢測要有法律依據，有關工作進行中，形容要做得小心，因涉及人權，有人會指自己並無病徴，為何要強制接受病毒驗測。林鄭說，在進一步嚴控疫情下，有專家及社會意見指必須採取更嚴厲手段，如果發現某一群組或某一社區出現爆發，為控制社區感染要進行強制檢測。 至於中央惠港措施，林鄭指中央取態積極、正面，涵蓋大灣區、航空業等方面，但有關工作需要時間，北京部委正在協調，目前未定上京日子。

與習近平「寒暄」內容？ 林鄭：只是打招呼

【10:29】有記者問到，上周特首在深圳和國家主席習近平「寒暄」內容是什麼。林鄭表示，上周三是在深圳出席經濟特區40周年慶祝大會活動，沒有其他行程，和主席也只是打招呼、談兩句，不值得交代什麼。

有關林鄭在專訪中提及的「港車北上」問題，是否表示日後內地車也可南下。林鄭指，港車北上討論不是始於今日，港珠澳大橋興建之時，粵港兩地已就此問題有溝通，一開始大家就有共識，安排不是對等，因為現實上香港地方比較小、道路不夠闊，如北車南下，會為香港城市帶來很大問題，這點大家都諒解，因此不存在內地車南下的問題。

政策至今未成事，主要因為現時屯赤路未通車，只有一條陸路通道連接大嶼山和香港其他地方，如果出現意外，機場對外交通都受嚴重影響，所以政府並不放心，要等出現第二條通道進入大嶼山，即屯赤路通車後才可以考慮，現估計年底可開通。至於其他具體問題，如相關司機是否要同時領取粵港澳三地駕駛執照、保險安排等，會另外商討。

▼婚宴儀式人數有望放寬▼

【10:20】新冠肺炎疫情方面，林鄭表示，過去一星期疫情稍有平穩，新增個案數目下降，本地確診過去一星期只有12宗，3天沒有不明源頭個案，但為審慎起見，配合下階段跨境人員往來措施，暫時無條件再作社交距離放寬，今日下午食衞局局長會公布。稍後行政會議中，會討論如何在不會大幅放寬社交距離的前提下，在聚會、社交活動方面作一些寬限，如婚宴、本地旅行團等。

邊境通關方面，政府早前已和新加坡原則上就航空旅遊氣泡達成協議，現時雙方都十分謹慎，會作更多防疫措施，大可放心。現時港府亦與內地商討，在什麼情況下可放寬14天強制檢疫安排，所有工作正在進行中。

冀港與深圳發揮「雙引擎」效果 已要求部門研究

林鄭表示，上周到深圳出席慶祝40周年慶祝大會，對於香港與深圳的角色主要有三種看法，一是香港已經處於落後位置，未來已無太多機會，甚至已被深圳超前；二是香港仍有優勢，其地位不會改變；三是香港及深圳可互補，達至互惠共贏局面。

林鄭說，自己較認同第三個看法，認為香港一直與國際接軌，以中國香港身份加入不少國際組織及簽定協議，但她同意競爭力是有如逆水行舟，不進則退，希望香港與深圳可發揮「雙引擎」效果。

林鄭表示，香港與深圳市大灣區內最緊密的城市，據統計已有近16萬港人在內地領取廣東居住證，其中5萬人是在深圳，亦有8萬間港資企業在深圳，佔所有港資企業的85%。她說，有見及此，她在政府內部已要求相關政策局就27條深圳具體實施方案進行研究分析，進一步深化港深合作。