林鄭指桂山島不符保育政策　尹兆堅批矛盾　指明日大嶼亦不顧環保

特首林鄭月娥今早在行政會議前指回應《收回土地條例》，表示決心不減。民主黨立法會議員尹兆堅批評，林鄭所言「炒冷飯」，將舊的建議「無限輪迴」，重覆提述《收回土地條例》所指的400公頃，指市民早知有關400分頃，並是在此基礎下，提出需要再釋放棕地、農地、甚至軍事用地。 對於林鄭指桂山島填海不符內地保育政策，但明日大嶼卻不顧環保人士反對，尹兆堅批評說法矛盾，認為這代表政府已決定明日大嶼無論如何都會「硬去」。他強調，環保與發展不必然存在矛盾，質疑港府只敢打大自然，不敢打大地產商。 港府早前表示基於經濟、社會反應及法案委員會等因素，決定撤回空置稅。尹兆堅反建議政府應繼續推行，並考慮加入條款，在市況逆轉時以行政方式應對，屆時設立凍結期。他相信如果今次空置稅拉倒了，相信日後不會再推出，促請政府重新考慮撤回的決定。

行政長官林鄭月娥表示，不會因為經濟情況逆轉，放緩增加土地供應的工作，計劃引用《收回土地條例》，收回400公頃土地作公共或公營房屋用途。(盧翊銘攝)

公委營合作計劃無人問津 倡直接收地賠償

政府推出公私營合作計劃最終無人申請，尹兆堅說，發展商重視利益，該計劃有何誘因令他們讓出七成土地作公營房屋，又指計劃令地產商有錯誤期望，以為只要將農地變成棕地，之後可改為發展用途。他強調，政府應以新發展區模式，直接收地賠償。

尹又批評明日大嶼注定失敗，一如香港過去落成的大白象工程，例如港珠澳大橋、廣深港高鐵地不符效益蝕錢，最終得益的又是發展商和大財團。他表示，現時全球經濟不景，就算工程分攤逐年支付，亦要講求回報，認為任何理性的人，在現時情況下都會選擇「睇定啲」，質疑港府是否有意透過工程「賣身救國」。

質疑撤回空置稅釋出壞訊息 有托市之嫌

至於撤回空置稅，尹兆堅指現時市況不明朗，批評政府只敢「靜雞雞摺埋佢」，明顯是向地產商「跪低」。他相信，空置稅就算是「無牙老虎」也可嚇地產商，不能囤積空置單位，質疑政府釋出的訊息不好，有托市之嫌。