報道指放寬2元乘車優惠無期　梁美芬：政府不推政策或被司法覆核

撰文：鄭榕笛
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特首林鄭月娥年初推出十項民生措施，包括將兩元乘車優惠的合資格申請年齡由65歲降至60歲。今（20日）有報章引述消息指，行政會議成員認為措施衍生的年度支出達百億元，且沒有經濟效益，政策推行存在極大阻力。
經民聯梁美芬對於計劃落實無期感震驚，認為不應該用經濟角度去看措施。她表示，行政法有「合理期望」的概念，如果主事官員包括特首公開承諾了一項政策，市民是有合理的期望。她提醒政府若不推出政策，或會面對司法覆核。
工聯會立法會議員麥美娟表示，政黨向當局爭取擴大乘車優惠多年，濫用問題、額外開支、經濟提振效益等議題早有討論，不是新鮮事，斥質疑措施的行會成員是「與民為敵」。
麥美娟認為政府1月推出措施時庫房盈餘尚足，「當日講到咁巴閉」，惟經歷疫情後經濟轉差，始有此說法。麥美娟不滿指，特首宣布措施前理應「諗過度過」，市民亦會有合理期望，當局須如期去馬。又指措施遲遲未能落實，勞福局局長羅致光解釋是因為推行八達通實名制的技術需時，「局長無話唔想做」。
林鄭月娥當日宣布的十項民生措施，麥美娟嘆喟「有幾樣都走咗樣」，例如原定為失業人士提供有時限現金津貼，變為向合資格在職家庭津貼（職津）住戶及學生資助住戶發放一筆過特別津貼。「劏房」租務管制亦一直在研究中，只聞樓梯響。