報道指放寬2元乘車優惠無期　梁美芬：政府不推政策或被司法覆核

特首林鄭月娥年初推出十項民生措施，包括將兩元乘車優惠的合資格申請年齡由65歲降至60歲。今（20日）有報章引述消息指，行政會議成員認為措施衍生的年度支出達百億元，且沒有經濟效益，政策推行存在極大阻力。

經民聯梁美芬對於計劃落實無期感震驚，認為不應該用經濟角度去看措施。她表示，行政法有「合理期望」的概念，如果主事官員包括特首公開承諾了一項政策，市民是有合理的期望。她提醒政府若不推出政策，或會面對司法覆核。

工聯會立法會議員麥美娟表示，政黨向當局爭取擴大乘車優惠多年，濫用問題、額外開支、經濟提振效益等議題早有討論，不是新鮮事，斥質疑措施的行會成員是「與民為敵」。