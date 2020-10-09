田北辰批評政府拖延改閘機　令60歲以上長者推遲享用兩元乘車優惠

勞福局局長羅致光月前回應實政圓桌立法會議員田北辰口頭質詢時表示，擬放寬俗稱「兩元乘車優惠」年齡門檻，由現時65歲降至60歲，指政府已委聘顧問公司研究計劃，正整理最終報告，但擔心計劃會被濫用，需研究方法杜絕。 田北辰今日（9日）表示，得知有大型交通機構現時仍然未得到批准更改閘機設置，意味着政府尚未執行取消長者八達通及降低乘車優惠年齡門檻的決定。田稱如果現時開始改閘機，最快都要翌年1或2月落實，變相令60歲以上長者享用兩元乘車優惠的時間推遲。田北辰稱不滿政府拖延，批評「咁簡單嘅嘢都實行唔到」，指會繼續跟進事宜。

田指更改閘機設定需時3、4個月

田北辰表示，約6、7月時聯絡過勞福局，當時局方已經得知多人濫用兩元乘車優惠的問題，惟政府沒有能力執法，故此政府打算取消長者八達通，而是由個人八達通取代，屆時60歲以上長者可以個人八達通享用兩元乘車優惠，亦可以解決濫用兩元乘車優惠的問題。田北辰表示，更改閘機設定需時3至4個月，如果當局當時決定改閘機，今年年尾已經能夠讓60歲長者享受兩元乘車優惠。

田北辰續指，今日得知有大型交通機構現時仍然未得到政府批准更改閘機設置，又指如果今日起開始改閘機，最快都要翌年1或2月落實。田北辰不滿政府拖延，指毋須顧問報告出爐，政府都一早知悉濫用的情況，不明白為何直到現時都未能夠改閘機，對此感到不滿及失望，批評「咁簡單嘅嘢都實行唔到」，稱會跟進到底。