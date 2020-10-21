國泰裁員｜譚文豪：對決定傷感　憂釀成骨牌效應

國泰航空今日（10月21日）公布，將實行大規模裁員計劃，削減8500個職位，未來數周將裁減約5300名駐港員工。 曾任職國泰機師的公民黨立法會議員譚文豪表示，個人對於是次決定感到傷感，認為國泰應有更好的處理手法，如停薪留職。他又質疑，政府今年6月向國泰注資逾270億元公帑，並有兩名觀察員在國泰董事局中，竟也不能阻止此事發生，擔心今次裁員會向社會做出錯誤示範，帶來骨牌效應，惡化本港失業問題。

譚：憂向企業釋出錯誤訊息

譚文豪指，今次裁員受直接影響的香港員工至少有五千多人，政府不能說國泰是一間上市公司、那是商業決定就坐視不理，因為政府今年6月才向國泰注資二百多億元公帑，有責任防止大規模裁員發生。

他指，明白業界面對寒冬甚至結冰的情況，但裁員涉及的是五千多個家庭，國泰大可用停薪留職方式處理，待日後航空業反彈，員工就可以復工，或至少都應承諾日後如有空間，會優先重新聘請相關受影響員工。他又提到，港龍航空直接停止運作，但該公司投放不少資源訓練本地機師，這批機師人才一次過流失，十分可惜，也不利政府一直提到的「將香港建立成國際航空樞紐」。

譚文豪又指，政府推出多輪保就業計劃後，也不能防止大規模裁員事件，更嚴重的在於，政府向一間公司注資二百多億，而國泰本身市值都只是三、四百億左右，幾乎已「買起」一間企業，也沒能阻止裁員，將做出錯誤示範，帶來骨牌效應，令更多大機構裁員更加不手軟。

麥美娟：推高失業率至少0.2%

工聯會立法會議員麥美娟指，對國泰決定表示憂慮及關注，明白到現時是航空業寒冬，但大企業更應與員工共渡時艱，尤其國泰曾受政府資助，更應履行社會責任。如此貿然裁員，幾千人將失業，她預計會將失業率推高至少0.2%，工聯會過去已多次提出政府應推出政策援助失業人士。

郭偉强則指，如果國泰要裁減基層員工，應同時詳細公布高層管理人員大幅減薪及相關幅度，才顯得上下同心，而不是肥上瘦下。