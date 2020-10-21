國泰裁員｜政府年中曾注資273億元　陳茂波：業務重組屬商業決定

國泰航空今日（21日）宣布業務重組，裁員約8,500人，國泰港龍品牌亦停止營運。 財政司司長陳茂波表示，業務重組安排是國泰集團的商業決定，其委派的觀察員已提醒公司管理層，在業務調整中須盡可能減低對員工以及社會的影響。 陳茂波又稱，全球航空業均受新型冠狀病毒肺炎影響，受嚴重打擊，國泰集團存亡問題倘若不獲妥善處理，將傷害本港作為區內國際航空樞紐的地位和發展，作為監管當局，運輸及房屋局亦已要求國泰調整營運規模時，應充份顧及對香港國際航空樞紐地位及航空網絡的潛在影響。

陳茂波表示，業務重組屬國泰的商業決定。（資料圖片／李澤彤攝）

財政司司長陳茂波回應傳媒查詢時稱，全球航空業均因新型肺炎疫情而受嚴重打擊，國泰集團亦正面對史無前例的經營挑戰和財務壓力，陳形容，這個存亡問題倘若不獲妥善處理，將傷害本港作為區內國際航空樞紐的地位和發展，更會為本港經濟帶來其他負面影響。

港府於今年6月曾利用土地基金，注資273億元予國泰，陳茂波指是為了協助集團渡過極端嚴峻的市場環境，當時亦已明確指出，特區政府無意長線持有其股權，亦不會參與集團的日常營運。他又提到，很多主要國際航空公司在得到其政府或國營基金援助的同時，都無可避免地要透過業務重整及縮減規模等措施以減省成本，力求能夠渡過經濟寒冬。

陳引述國泰獲注資後曾稱，會於今年第四季就集團最合適的營運規模及模式向董事局提出建議，國泰亦曾申請政府的保就業計劃。

陳茂波表示，今次的業務重組安排是國泰集團的商業決定，政府所委派於集團董事局的兩位觀察員，雖沒有投票權，但已就安排向公司提供了意見，亦提醒公司管理層，在業務調整中須盡可能減低對員工以及社會的影響。而運輸及房屋局亦已要求國泰調整營運模式時，應充份顧及對香港國際航空樞紐地位及航空網絡的潛在影響。