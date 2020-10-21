國泰裁員｜重組減成本惟中長線有隱憂　陳偉聰：短炒睇實呢個位

受「新冠疫情」影響，各國封關，航空業不受影響，國泰（0293）繼早前進行資本重組後，今日（21日）再宣布架構重組，整個集團會削減約8,500個職位，相當於集團職位總數約24%，同時停止營運旗下「國泰港龍航空」品牌。

行業前景未明，但受消息刺激，股價開市已即彈半成，投資者似乎對公司前景有信心，但專家又如何拆局？今日上午11時，《香港01》將與友信證券研究部總監陳偉聰，分析今次架構重組後，公司能否浴火重生？

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陳偉聰於節目中認為，國泰今次的重組計劃「係必須要做」。他指出，全球航空業低迷，近月國泰運力大減九成，即使明年亦只是預計恢復4至5成，公司雖然做了不少節流措施，但員工成本方面，始終運力未恢復，成本較大，今次重組後開支減少，「燒錢燒少了，市場未必需要擔心要再集資，甚至有違約的情況。」

短線以6.5元作目標價

消息公布後國泰股價曾反彈半成，不過陳偉聰指，由於疫情仍未有起色，就算有疫苗，其效果仍有不確定性，而港府暫時亦只與新加坡建立「旅遊氣泡」，中長線股價變數多。但他指出，過去大半年國泰股價大跌，現時估值低殘，若投資者有意短炒，可考慮以短線阻力位6.5元作目標價。

重組方案 料可助國泰渡難關

至於光大新鴻基證券策略師伍禮賢認為，國泰大裁員予人觀感「普通」，但相信方案可助公司度過難關，中長期表現正面，他直言在運力過剩的情況下，節流是「長痛不如短痛」之舉，「疫情持續反覆，即使無咗疫情，航空業要回復到正常水平，是以年計，未來3至5年挑戰仍在。」

他補充，國泰裁員不是個別事件，環球航空業都面對困境，但國泰長線不太悲觀，「始終公司的國際航線網絡好強，又得到政府財政支持，相對其他公司，反而有優勢。」國泰裁員方案推出後，股價早段一度彈升半成至6元水平，伍禮賢認為反映市場反應正面，但他建議長線投資者等待流感高峰期過後，視乎疫情發展再作決定。