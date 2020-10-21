放寬2元乘車優惠傳煞停　民建聯：極度遺憾　「好似講咗大話咁」

有報道指，政府有意煞停將2元乘車優惠擴展至60至64歲人士，民建聯立法會議員今日（21日）見記者，表示對相關消息極度遺憾，要求政府盡快澄清。

林鄭月娥於2020年1月宣布，將「2元乘車優惠」，由65歲放寬至60歲。（資料圖片）

民建聯主席李慧琼表示，該政策是政府今年初親口承諾的10項民生政策之一，不足一年時間就表示做不到，絕不可取，民建聯地區團隊近日收到大量各區居民查詢，不少市民批評政府「堅離地」。她促請勞福局盡快交代何時落實政策。

陳克勤表示，自65歲以上人士乘車優惠推出以來，不少退休人士拍手稱好，年長市民可擴闊生活空間，得知可擴展至60歲，大家都認為是喜訊，但得知政府可能取消，他們感到非常憤怒。陳認為，制度不完善可透過技術堵塞，如果有漏洞就不做，很多政府都不應推出。他指，乘車優惠是一項福利政策，不能以經濟效益計算。

梁志祥表示，政府忽然煞停政策，對市民而言「好似講咗大話咁」，如消息屬實，對立法會是非常不尊重，因為福利事務委員會已經過詳細討論，認為政策應該做，而且希望下一步實行「銀齡卡」計劃。他指，現時65歲以上優惠，所涉開支約每年幾十億，如擴展至60歲，大概有40萬人受惠，開支約每年增加幾億，政府應能負擔。周浩鼎指，政府應盡快澄清擱置的消息是否屬實。