英下議院跨黨派撐港人　擬提供政治庇護　制裁港府官員

英國下議院本週五（23日）將二讀由自由民主黨議員Alistair Carmichael提出的私人條例草案Hong Kong Bill 2019-21，推動英國政府為港人提供政治庇護。自由民主黨下議院議員Layla Moran與本港民主黨今日(21日) 舉行網上論壇，討論英國當前對香港的政策及態度。 Layla Moran指, 目前英國下議院跨黨派都支持香港，提到在現行英國政府爭取BNO持有人能來港，但香港不少年輕人都沒有BNO，故希望支持民主的人能有「救生艇保障」到英國尋求庇護，並考慮對香港官員提出制裁。

Layla Moran表示，97後出生的香港人不少有為香港民主運動出力，所以她建議應擴大居英權申請至包括這些人，她會在議會令政府了解，現時不受保障的香港年青人才是最需要受保障。(周禮希攝)

不少參與反修例示威的年輕人都在97年後出生，沒有BNO，Layla Moran表示，97後出生的香港人不少有為香港民主運動出力，所以她建議應擴大居英權申請至包括這些人，她會在議會令政府了解，現時不受保障的香港年青人才是最需要受保障。



Layla Moran又指，如今香港的事是英國民眾最為關心的事件，不止政治層面，連全部市民都支持香港。她認為，如果香港人知道到英國會有居留權，將可更放心赴英尋求庇護。



不過對於今次的草案，Layla Moran表示，英國面對疫情及脫歐的問題，立法工作相當目前繁重，故時間問題最為迫切，但在跨黨派支持下，希望爭取令政府在對港政策下透明化、延伸受惠港人範圍，而在英國需要財政支持的港人都要支援，相信英國人如果了解香港的問題及歷史背景，一定會支持香港。



Layla Moran又提到，留意到中國政府鐵腕對付不少新疆、台灣等獨有文化，英國就算希望與中國做生意，亦不會接受違反人權的行為。她提到，近期在議會辯論時，提到消費者亦可抵制涉及中國人權問題的供應鏈商戶，向中國的人權問題施壓，在立法以外亦可以用其他方法，立即行動。



對於即將來臨的辯論，Layla Mpran提到今次的議案只是私人條例草案，政府有機會取而代之提出政府自己的方案，但估計議會內未必能快速通過草案，因為議員議案在排程上排序較後，但亦代表政府有愈來工作，相信星期五就算未能即時通過，亦並非此工作的結局。