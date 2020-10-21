駱惠寧籲與內地優勢互補　與會者：香港融入大灣區是不可錯過機會

中聯辦昨（20日）邀請12名香港政商界人士參與「學習國家主席習近平在深圳經濟特區建立四十周年慶祝大會上的重要講話精神座談會」，中聯辦主任駱惠寧在會上表示，香港要融入國家大局，不是要讓香港「內地化」、「邊緣化」，而是要全面準確貫徹「一國兩制」方針，讓香港更好地保持特色、更好地發揮比較優勢，在此基礎上與內地實現優勢互補、相互促進。 有知情者透露，大灣區是基於中國現有的經濟模式、發展模式，以灣區的龍頭經濟實體為牽引，整合力量形成新灣區模式。該人表示，會議的「大精神」是說，香港的資本主義制度與獨特性是大灣區發展的重要龍頭，如香港沒認識這點，只會被後浪覆蓋。

中聯辦主任駱惠寧表示，香港要融入國家大局，不是要讓香港「內地化」、「邊緣化」，而是要全面準確貫徹「一國兩制」方針，讓香港更好地保持特色、更好地發揮比較優勢。（視覺中國）

知情者指，香港不能再抱有區隔態度看待內地與香港兩地的發展模式，不能讓香港人消極看待「一國兩制」與內地發展的心態。該人又指，通過大灣區將香港融入內地發展，是優勢互補，形成合力，若香港仍以消極態度看待，認為內地「吞入」香港是膚淺、愚蠢。知情者又提及，香港不能再依靠自由經濟模式解決深層次結構問題，正是因為自由經濟造成高樓價物價、貧富嚴重分化和劏房等民不聊生的社會發展。

全國政協委員施榮懷表示，駱惠寧在會上提到，香港應加快融入大灣區發展，強調是不可錯過的機會。（資料圖片）

參會者：香港應利用優勢深化開放改革

參會者全國政協委員施榮懷表示，駱惠寧在會上提到，香港應加快融入大灣區發展，強調是不可錯過的機會，應引起香港人士對大灣區發展的關注，如何利用優勢深化改革開放。他稱如駱惠寧所說，香港與深圳一河之隔，香港是見證者也是參與者，是受益者也是貢獻者，兩地要合作共贏、共同發展。

施榮懷稱，他亦在會上提出建議，希望可以盡快恢復兩地正常交流，現時大家關心的是何時可啟動「健康碼」，他認為兩地商務來往頻繁，不能單靠網上聯繫。施榮懷又提到，內地的疫情現時已經受控，從內地回港不應該需要強制檢疫14天，他稱得悉港府正研究有關方面的工作，但應該要加快進度，同時考慮放寬予內地人士，以便利兩地商務等交流。