駱惠寧：香港融入國家大局不是要「內地化」　而是要保持特色

中國國家主席習近平上星期出席深圳經濟特區建立40周年慶祝大會，表示要促進內地與香港、澳門融合發展。中聯辦今日（20日）舉行座談會，主任駱惠寧表示，香港融入國家大局不是要「內地化」，而是要更好地保持特色。

指香港擁有多項優勢 目光向外亦向內

座談會邀請了12名本港政界、工商、專業界別等人士出席，就香港在大灣區建設中的角色作用、為香港青年創造更多發展機會、香港與深圳優勢互補促進發展等，發表了意見建議。

駱惠寧指，香港在許多領域擁有國際一流的科研能力和專業服務能力，有強大的融資能力，有吸引國際人才的能力，要想更好地打開發展空間、贏得未來優勢，在堅持「目光向外」、積極融入世界經濟的同時，更需堅持「目光向內」、努力搭上國家發展快車。

駱惠寧指，融入國家發展大局，不是要讓香港「內地化」，而是要讓香港更好地保持特色。（資料圖片）

促香港以自身優勢與內地互補

駱惠寧說，融入國家發展大局，不是要讓香港「內地化」、「邊緣化」，而是要全面準確貫徹「一國兩制」方針，讓香港更好地保持特色、更好地發揮比較優勢，在此基礎上與內地實現優勢互補、相互促進。

中央以清單批量授權方式，賦予深圳更多自主權，駱惠寧希望香港認真研究如何用好這些政策，積極提出建議，推動經濟運行規則銜接和機制對接。

冀香港帶頭參與大灣區建設

此外，駱惠寧希望香港帶頭參與大灣區建設，在展開更高水平深港合作、參與中國「雙循環」過程中，開拓發展新空間、做出自己新貢獻。

他表示完全贊同特首林鄭月娥提出的「香港未來的經濟發展，應該更把握融入國家發展大局，把握國家發展帶給我們的可以改革的機遇」，強調中聯辦將全力支持特區政府依法施政、改革創新，促進香港更好融入國家發展大局，推動香港實現新的發展。