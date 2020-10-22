泛民立法會3日點人數35次　建制斥惡意拉布　麥美娟：涉違國安法

立法會今早（22日）繼續審議《2019年成文法(雜項規定)條例草案》，民主派3小時內6次要求點算人數，連同昨日及上周三的會議，合共點人數35次。 建制派見記者時批評拉布情況相當嚴重，「班長」廖長江表示，耗費2個會期處理無爭議法案並不理想，要求主席梁君彥適當處理。工聯會麥美娟稱，《港區國安法》第22條列明，嚴重干擾及阻撓特區政權機關依法履行職能即屬犯罪，認為梁君彥應研究泛民行為是否構成嚴重阻撓，必要時採取適當行動，或就討論設時限。 她又指，泛民獲民調授權留任，「唔係流會個『流』」，呼籲民主派正經把握時間。

立法會今早（22日）繼續審議《2019年成文法(雜項規定)條例草案》，民主派3小時內6次要求點算人數，連同昨日及上周三的會議，合共點人數35次。

張超雄被主席終止發言

廖長江表示，《成文法》每隔一段時間會有字眼改動，屬小修小補工程，即使當中較大爭議的《高等法院條例》，亦是現存已有的條例，由4個建制派組成的法案委員會用2個會期便完成審議，認為泛民若關注一早就應參與。廖長江直斥泛民「不知所謂」，「講到無嘢講搵嘢講」，又指會考慮及研究修改《議事規則》。

自由黨張宇人指，連同昨日一次流會，泛民共浪費5小時，著內會、財會及事務委員會等的主席要「醒醒定定」，不應繼續讓人消耗時間。

《成文法》今早進入全體委員會審議階段，工黨張超雄發言表示擔心減少法官數目，可能令免遣返聲請的公平及平等標準被削弱；民主黨胡志偉則指，若政府前期審批工作能安排足夠資源處理，可減少個案堆積，才是解決問題的理想做法。

梁君彥表示，法案的優劣早已在二讀辯論，全體委員會應審議條文，張超雄最終被停止發言。梁君彥隨後指，立法會有大量事項需要處理，審議法案非唯一職能，故不能容許議員就逐一條文發言，又自言要在尊重議員發言權利及立法會有效運作間適當平衡，而主席有憲制責任確保在合理時間內，完成審議條例草案的工作。