批BNO擴權違背承諾　外交部：英方對港人所謂承諾是一廂情願

英國政府昨日（22日）公布有關英國國民（海外）護照（BNO）的擴權計劃詳情，英政府表示，自2021年1月起，持BNO港人可以申請新的簽證，赴英國居住最多5年，之後可申請居留（settle）。 外交部駐港公署今日（23日）發表聲明，對此英國政府違背承諾，一意孤行推進BNO簽證政策，以及英國駐港總領事污衊香港國安法，表示強烈不滿和堅決反對，要求英方立即糾正錯誤，「停止偽善表演和政治操弄」，否則「必將搬起石頭砸自己的腳」。發言人強調，香港事務純屬中國內政，英方借BNO護照問題干預香港事務、遏制中國發展的圖謀只會以失敗告終。

外交部駐港公署今日（23日）發表聲明，批評英國政府違背承諾，一意孤行推進BNO簽證政策，以及英國駐港總領事污衊香港國安法，對此表示強烈不滿和堅決反對，要求英方立即糾正錯誤，「停止偽善表演和政治操弄」，否則必將搬起石頭砸自己的腳。（資料圖片）

外交部駐港公署發言人表示，香港回歸前中英雙方曾就BNO護照問題互換備忘錄，英方在備忘錄中明確承諾不給予持有BNO護照的香港公民在英居留權，稱現時英方為香港公民在英居留和入籍提供路徑是違背承諾，粗暴干涉中國內政和香港事務，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，亦歪曲《中英聯合聲明》。發言人強調，《中英聯合聲明》「沒有一個字、一個條款」賦予英國在香港回歸後對香港承擔任何責任，稱英方所謂對香港人許下的承諾是一廂情願、無稽之談。

發言人又指，立法維護國家安全是每一個主權國家的正當權力，不容外國干涉，而香港國安法填補了香港維護國家安全的漏洞，結束了「港獨及黑暴肆虐的亂局」，稱國安法更好保障香港市民各項權利和自由，迎來「由亂到治的重大轉折」，批評英方無視事實，詆毀香港國安法，是暴露了「唯恐香港不亂、唯恐中國不亂的險惡用心」。

發言人提到，英方在管治香港時箝制香港居民的權利和自由，「香港市民毫無民主人權可言」，稱歷任港督都由英國政府委任，港英時期的《公安條例》和《社團條例》更是對集會、遊行、結社加以嚴苛限制，直到回歸前不久才別有用心地對兩個條例作出修訂，放寬對相關活動的限制。外交部駐港公署發言人批評，英方對上述限制港人權利和自由的「黑歷史」隻字不提，反而污衊中方，更稱港人享有的民主、人權與自由是在回歸後才得以確立及保障。