國泰裁員｜新合約被指「刻薄」　羅致光：政府理論上管不到

國泰航空日前宣布重組，包括裁減5,300名駐香港員工，國泰港龍航空即日起停止營運。勞工及福利局局長羅致光今日（24日）接受電台節目訪問，指勞工署目前收到百多宗查詢，部份包括勞工權益，少數為求職問題。 就留下的國泰員工需簽署新合約，當中包括調整底薪及飛行時薪「封頂」等條款。羅致光坦言政府理論上管不到，因為更新合約等於有意欲終止原來的合約，政府可以做的是確保資方根據相關安排作出補償，照顧到僱員的合理權益。

羅致光於港台及商台節目中表示，政府在國泰董事局中委派了2名觀察員，故裁員計劃宣布前，財政司司長辦公室、運房局等已大致知悉，自己則是間接被知會；政府亦一直與國泰管理層及工會緊密溝通。他形容裁員是一個商業決定，政府的角色是為員工提供協助，勞工署會盡量為被裁員工提供就業配對及再培訓。

他又稱，國泰裁員令人不愉快，預料對失業率升幅構成壓力；羅致光亦表示，勞資雙方的聘用權力向來不對等，只能夠盡量爭取平衡，呼籲雙方要有商量。



另外，早前有消息指，政府計劃以10年時間，將法定勞工假期由現時的12日增至17日。羅致光指是初步建議，正與勞顧會商討，希望能平衡各方意見及經濟環境。