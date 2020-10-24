國泰裁員｜懷孕港龍空姐「倒數」被解僱　斥國泰無良：傷透我心

國泰航空早前公布重組方案，包括裁減5,300名駐香港員工，國泰港龍航空即日起停止營運。在港龍工作13年的空姐Joey，見證了港龍的起起跌跌，日前曾致電電台節目不禁哭訴國泰「無良心」。Joey昨日（23日）再接受《香港01》電話訪問，正懷孕的Joey，雖然暫時逃過一劫，未獲通知受今波裁員影響，但她相信將來放完產假後，很大機會面對裁員遭遇。 Joey坦言，當初以為港龍能像沙士一樣捱過，怎料到公司僅僅透過一封電郵，從前與她一起打拼的同事，一瞬間就被無情辭退。Joey認為，她現時只在「吊命」，等待被解僱的一刻，更坦言自己已心灰意冷，產後已打算轉行，「你（國泰）可以咁無良心對待我哋，我仲點可以返嚟？呢間公司絕對傷透咗我心。」

Joey當上空姐時，正值是航空業的黃金時期，工作時忙不停手，「我剛入職時，我哋要連續飛6日，6日都即日來回，有機會放兩日假，再連續飛5日，先可以再放兩日假。」加上港龍主要營運短途航線，並時常滿客，所有工作堆積在短短25至30分鐘，使工作更加繁重，每天上班就似打仗，「有時要係機上面跑，做到甩頭甩髻、衝來衝去。」

Joey說，當時港龍規模雖然較細，當時只得約千名員工，同事們時常在機上見面，使他們關係更密切，不像其他大型的航空公司。

Joey在港龍渡過了13年歲月，一直見證著公司的興衰。（受訪者提供）

當空姐不易 點止空中「侍應」咁簡單

當日國泰港龍停運及裁員消息一出，機艙服務員再次成為大眾焦點，有人說空姐只是「侍應」，但Joey反駁，當空姐絕不容易，「我考咗幾次先考到！」

她說，除了要面臨重重測試及訓練外，空姐每年都要考試，也要了解飛機型號。工作時，除了派餐外，更要即時處理大大小小的突發事件，小至乘客衝突、大至安全問題，通通都要由她們臨場處理，「乘客唔舒服時，我哋唔可以馬上打到電話問醫生；行李著火、電腦叉電冒煙時，我哋都要處理。」

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斥國泰無尊重員工

Joey批評，自港龍被國泰收購後，員工只淪為公司內一個「員工號碼」。公司不單不斷削減人手及資源，在數年前，員工獲加薪，時薪只加1%，「我哋當時時薪80幾蚊，加1%即係加8毫子，連一蚊都無。」就連今次整間公司停運要遣散員工，如此重大的決定，都僅以電郵通知，員工從未能與公司對話。

Joey在港龍工作13年，估計放完產假後，她同樣會收到解僱信。（受訪者提供）

每天似「吊命」

迎接新生命是喜事，但對正懷孕的Joey而言，生產後便很可能等於失業。Joey坦言，現在心情很忐忑，自己就似一個病人，每日在倒數日子，「好似係到吊命咁……我大概計到預產期，知道收到解僱信嘅日子越來越近。」

蒙上陰影 絕不回頭

憶起舊日的好時光，穿上制服、拖上行李，街上總會引來注目。不過，一場疫症的來臨，卻將美好的一切毀掉。本來熱愛飛行的Joey，甚至蒙上陰影。她說，香港的航空公司不多，她已心灰意冷，不會再重返國泰工作，產後已打算轉行，「你（國泰）可以咁無良心對待我哋，我仲點可以返黎？呢間公司絕對傷透咗我心。」

在一間公司耗掉13年光陰，最後很可能會被解僱。縱然傷心，但Joey相信仍有希望，「憑我哋作為港龍空姐空少嘅能力，我哋一定可以生活得比以前更加好！」