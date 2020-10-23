國泰裁員｜工會指八成人不滿新合約　下午將晤管理層　促轉短期約

國泰航空周三（21日）公布重組方案，全球裁減8,500個職位，即日起停運國泰港龍航空，並向現役空中服務員發出新合約。新合約條款包括調整底薪及飛行時薪「封頂」。國泰航空中服務員工會主席王思敏今日（23日）在商台節目《在啨朗的一天出發》上說，有8成員工認為需要更改合約條款後才會簽約，又形容為「不平等合約」；她指，員工願意與公司共渡時艱，但希望國泰將新合約轉為短期合約，待疫情過去後將員工待遇回復正常水平。

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國泰航空中服務員工會主席王思敏在節目上說，昨日國泰向員工進行網上簡報會，雖容許員工留言發問，但互相看不到發問內容。她認為公司對新合約解說不足，而14日內簽約的限期亦太短，起碼應有一個月。她說，有已簽約的員工其後亦表示後悔。

有員工飛行時薪被減40%

她形容新合約為「不平等合約」，以她自己為例，飛行時薪被減20%，但據她了解有員工甚至被減40%，質疑管理層有否永遠減薪的情況。她說，若員工選擇不簽約，只會獲長期服務金及一個月待通知金，比被裁員工所獲的補償方案更差，認為員工現處於兩難局面，感覺公司希望迫走員工。她擔心，國泰將成為先例，令其他公司跟從推出類似政策。

國泰空中服務員工會主席王思敏（左）。（資料圖片／張浩維攝）

工會下午3時會見管理層

她指工會昨日向員工發問卷，獲得2000人回覆，當中八成人不滿新合約，要求國泰改善條款才會簽新約。她指，員工願意與公司共渡時艱，希望公司將新合約轉為短期合約，當行業復甦後將員工待遇回復正常水平。她指，工會將於今日下午3時會見管理層，將討論裁員及新合約的事宜。她指，有員工已自行就合約事宜諮詢律師，亦有人向勞工處求助。