消息：林鄭月娥11月初上京　爭取中央惠港措施　回程將到訪大灣區

特首林鄭月娥早前破天荒押後宣讀《施政報告》，理由是向中央爭取一系列惠港措施，並於10月底上京與相關部委開會，惟近日政圈傳出北京將召開五中全會，林鄭未必能趕及10月內成行。 《香港01》收到消息，林鄭月娥將於11月首個星期內起行，料將離港5至7天，且行程將不止逗留在北京，回程時亦會到訪粵港澳大灣區。有傳政制及內地事務局局長曾國衞、食物及衞生局局長陳肇始、財經事務及庫務局局長許正宇等至少3名局長，將會同行。

林鄭月娥原定10月14日發表任內第四份《施政報告》，但公布前三天突然宣布押後，她當時稱已疏理一系列措施要求中央考慮及支持，並收到中央通知由於範圍廣泛，並非單一部委能決定，本月下旬將前往北京，參與部委的協調會議，並爭取於11月底公布《施政報告》。

不過踏入10月下旬，遲遲未有林鄭月娥赴京消息，政圈開始盛傳，因為北京需要召開五中全會（10月26至29日），商討惠港政策一事因而讓路。

赴內地多天商討惠港政策 回港前到訪大灣區

據悉，林鄭月娥赴內地商討惠港政策一事，將於11月首個星期內成行，有傳行程將花約5至7天，期間行程除了北京，還包括回程時到訪粵港澳大灣區，料陳肇始將與中央方面商討應對疫情的政策，許正宇亦有機會討論與內地金融事務互聯互通的事項。

全國人大常委譚耀宗今早（25日）表示，中央很關心及支持香港發展，若因國家舉行重要會議（五中全會）而令相關官員未能與特首會面，是完全可以理解，不認同是矮化香港。行會成員、新民黨主席葉劉淑儀早前指，五中全會屬中國執政黨的大事，會議前後均忙碌，故林鄭未能如期上京，屬意料中事。