撐警遭網民圍攻　陳百祥接受新華社專訪：我字典裏沒有「怕」字

69歲藝人陳百祥（阿叻）早前政府頒授銅紫荊星章，成為本年唯一獲頒勳的演藝界人士。他日前接受新華社訪問，談及因高調撐警在網上遭到攻擊，他形容自己「黑白分明」，「我的字典裏沒有『怕』字。」

陳百祥在訪問中透露，因為經常與警察球隊踢球而結識了不少警察朋友，反修例運動期間有個警察朋友方邀請他去警察總部為警察打氣，他此後開始積極出席撐警活動。

陳百祥與譚咏麟、曾志偉等演藝界人士組成香港明星足球隊，訪問中提到明星足球隊每年中秋節都與駐港部隊踢球聯誼。陳百祥指，「解放軍駐守香港，香港市民非常感恩他們的堅守和付出。我們去軍營看望，就是要帶給他們一點親人團聚的感覺。」

去年11月，港台節目「視點31」邀請陳百祥和與政治立場相反的杜汶澤同場談論香港民情，引起網民關注。陳百祥表示當時他只有一個要求，就是直播，因為怕被人斷章取義，又強調「暴力一定是錯的」，稱希望憑自己的影響力，對誤入歧途的年輕人「救一個是一個」。

他又指，自己「人生黑白分明，沒有甚麼灰色地帶」，無論做人做事，都立場鮮明，嫉惡如仇。

阿叻陳百祥去年與防暴警察合照，給讚好手勢。（Facebook圖片）

▼同場加映陳百祥9件事▼

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陳百祥指，自己從當年第一次到中國踢球，到如今走過中國多地，形容中國變化太大，「高速公路、高鐵，都比香港好」，又大讚抗疫方面，中國是「一枝獨秀」，令他感到驕傲。

他又以演藝圈為例，指過去香港的影視產品影響整個華人地區，如今中國發展起來，10多億人的市場，就視乎大家能不能把握機遇，「香港只有融入國家發展，河流匯入大海，才會有更美好的未來。」